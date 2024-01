En video: el 'berrinche' en plena calle de un perro a su dueño que enterneció las redes sociales

En las últimas horas, un divertido vídeo se ha vuelto viral en la plataforma Tik Tok, al mostrar una actitud muy curiosa de un perro y su dueño en plena calle que demuestra lo difícil que pueden ser los animales en algún momento y lo parecidos a los humanos que en algunas coasiones pueden ser.

El 'berrinche' de un perro a su dueño

En el vídeo, se puede apreciar a un hombre enfrentándose a un aparente 'berrinche' de su mascota, a mitad de la calle y sin saber qué hacer para convencer a su perro de seguir caminando. El perro parece negarse a moverse del lugar donde se encuentra, en medio de lo que parece ser un estacionamiento donde se acuesta con sus patas hacia arriba indicándole al dueño que no piensa seguir su camino.

A pesar de esta situación desafiante, su dueño mantiene la paciencia y no cede ante el presunto juego del animal mientras le insiste en que continúen su camino, pero la mascota también se mantiene en su papel.

Finalmente, ante la persistente negativa del perro de obedecer, el hombre toma la decisión de cargar al animal en brazos y alejarse del lugar. Parece que esa era la verdadera intención del perro desde el principio.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de ternura ante esta actitud tan consentida del perro. Incluso, el mensaje que acompaña al video dice: "No voy a tener hijos porque no me gustan estos berrinches". Este divertido episodio ha generado múltiples reacciones y visualizaciones en todas las redes sociales imaginables.

Los animales son protaginistas de Tik Tok

Los animales siempre encuentran la manera de sorprendernos con su comportamiento y este perro ha logrado captar la atención y el cariño de muchos usuarios de Tik Tok. Sin duda, las mascotas tienen la capacidad de alegrarnos y entretenernos con sus travesuras.

En tiempos donde las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para compartir momentos curiosos y divertidos, los vídeos de animales han logrado obtener gran popularidad y viralidad. Esta es solo una muestra más de cómo nuestras mascotas pueden alegrar nuestros días y robarnos una sonrisa.