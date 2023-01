"No tengo ningún problema con que me subestimen": Camilo Sánchez en Survivor, la isla de los famosos

Avanza Survivor, la isla de los famosos, y a pesar de que los retos recién empiezan y se van tornando más difíciles, algunos de los participantes ya están demostrando su fortaleza. Uno de ellos es el reconocido comediante Camilo Sánchez.

El integrante de la tribu Koi fue determinante en una de las pruebas a las que se enfrentaron los náufragos. Demostró que aunque su condición (síndrome de Tourette) le dificulta algunos movimientos de precisión, esto no fue impedimento para lucirse con su puntería.

Tal como lo confirmó Tatán Mejía, presentador de Survivor, la isla de los famosos, el comediante fue considerado “una ficha débil”, aún así, fue clave para su equipo.

Vea también: Espartos y Amazonas obtuvieron una importante ventaja

Juan Carlos Arango, integrante de la tribu Koi manifestó sentirse orgulloso de que Camilo demostrara esas capacidades a la hora de enfrentarse a los distintos retos que presente la competencia:

“Me gustó mucho que Camilo hubiera embocholado ese aro, es importante para él y llegamos hasta el final. Bueno, nos faltó tiempo, pero no fue humillante, fue digno”, aseguró el actor.

Por su parte Sánchez consideró una ventaja que lo subestimen, aunque reconoció que a pesar de que existen diferencias físicas con sus compañeros, no es impedimento para seguir adelante en Survivor, pues no todos los retos serán de fuerza.

“No tengo ningún problema con que me subestimen, creo que sí pasa, pero de hecho me parece bien y estratégicamente es mejor mantener un perfil bajo”, manifestó.

Respecto a las diferencias con sus con sus compañeros dijo que “físicamente, si usted me para al lado de Leo o algo, pues no tengo qué envidiarla”, bromeó. “Físicamente hay unas diferencias muy marcadas, pero hoy quedó en evidencia que los juegos no van a ser solo de fuerza, sino de otras muchas habilidades”.

Admitió que deberá aprovechar los puntos en los que cada uno de los retos requiera habilidades que no sean de fuerza. “Saber qué habilidad tiene uno y sacarle provecho en esas situaciones”.