Carlos Vives explicó por qué reaccionó a foto de Gerard Piqué con Clara Chia

Toda una polémica se desató en redes sociales luego de que el cantante samario, Carlos Vives, reaccionara a una publicación del exfutbolista Gerard Piqué, en la que está junto a su compañera sentimental, Clara Chia.

Según los cibernautas, el colombiano le dio “me gusta” a una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram el exdefensor del FC Barcelona y en la que aparece sonriente junto a su nueva pareja.

Los fieles seguidores de Shakira, expareja de Piqué y madre de sus hijos, lanzaron fuertes críticas al samario, debido a que ha colaborado en muchas entregas con la barranquillera y podría considerarse que son cercanos.

La explicación de Carlos Vives por su “me gusta” en foto de Piqué

Sin embargo, en las recientes horas, se conoció la explicación que dio el intérprete de La Bicicleta y Volví a Nacer, sobre lo sucedido con la imagen del español. Al parecer, el cantautor brindó su versión de los hechos durante una entrevista que tuvo lugar en medio de un concierto que brindó en Perú.

Presuntamente, habría sido la presentadora Ethel Pozo quien le cuestionó al samario si fue verdad o no que dejó su reacción en la publicación de la red social y para sorpresa de muchos, Vives aseguró que no fue él quien le dio ‘like’ a la foto.

“No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en problemas. Yo canto y tengo mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un ‘like’ con Shakira y eso es increíble. Lástima, pero eso es lo que hay”, indicó.

Es relevante mencionar que hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto.

Shakira habría estado en Barranquilla junto a sus hijos

Entretanto, en los recientes días también se han conocido versiones que indican que tras su mudanza a Miami y el lanzamiento de su más reciente canción, Acróstico, la colombiana habría estado en su ciudad natal junto a sus hijos.

Al parecer, Shakira habría estado en Barranquilla junto a sus hijos Milan y Sasha, visitando a su padre, William Mebarak, quien ha venido presentando varias complicaciones de salud hace algún tiempo.