¡Imperdible!: Carnaval de Barranquilla le dedicó un emotivo video a Shakira, en su cumpleaños 47

Este viernes 2 de febrero, Shakira celebró su cumpleaños 47. La artista atlanticense ha forjado una carrera sin precedente para Colombia, llevando nuestros ritmos y bailes a los rincones más recónditos del planeta. El Carnaval de Barranquilla fue vital en los inicios de la ganadora de tres Premios Grammy, quien ha vendido más de 125 millones de álbumes a nivel global.

Con tan solo 21 años, el evento folclórico de la costa colombiana, considerado Patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, premió a Shakira con el exclusivo Super Congo de Oro. Hasta ese entonces, solo lo habían recibido Joe Arroyo (1990) y Los Hermanos Rosario (1991). Liliana Hoyos Sánchez, reina de ese carnaval, le entregó el premio.

"Super Congo de Oro a Shakira. Embajadora del talento colombiano ante el mundo. Un reconocimiento del Carnaval de Barranquilla a su invaluable aporte a la cultura, con todo el amor de 'curramba' la bella", dijo la 'soberana' Hoyos Sánchez.

Discurso de Shakira en el Carnaval de Barranquilla de 1998

"Gracias. Estoy temblando. Este es uno de los momentos más emocionantes que he vivido hasta ahora en mi carrera artística. Quiero que sepan, que me siento honrada, inmensamente honrada y agradecida con ustedes. Sé que este reconocimiento se le entrega a los artistas que hacen música tropical; yo no hago música tropical. Ustedes han hecho esta pequeña variación a la historia del Carnaval de Barranquilla por enriquecer mi historia personal", empezó diciendo Shakira.

"Les doy las gracias a ustedes mi gente barranquillera que tanto quiero y a Dios por haberme permitido nacer en este lugar", concluyó 'Shaki', quien después invitó al Joe Arroyo al escenario.

Cabe resaltar que después de 'Shaki', solo tres artistas han recibido esa condecoración: Checo Acosta (2013), Grupo Niche (2014) y Jorge Oñate (2014).

