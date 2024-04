La fuerte confesión de Diana Ángel sobre su relación con Culotauro en la Casa de los Famosos

Una de las relaciones que más ha dejado de que hablar en la Casa de los Famosos fue lo acontecido con Diana Ángel y Camilo Díaz (Culotauro), esto teniendo en cuenta que, a pesar de la diferencia de edad, los famosos conectaron de una manera particular dentro del reality, haciendo que se viviera un momento especial dentro de la casa más famosa de Colombia.

A pesar de que las primeras semanas fueron llenas de amor, al pasar los días, Culotauro comenzó a tener algunas inseguridades sobre si formalizar la relación con Diana Ángel, lo que generó varios problemas entre los famosos, que antes de la salida del comediante de la Casa de los Famosos tuvieron un distanciamiento importante.

Confesión de Diana Ángel sobre su relación con Camilo Díaz

La fuerte confesión se hizo en el programa que Miguel Melfi tiene dentro de la Casa de los Famosos para entrevistar a sus compañeros y que tiene el nombre de (Melfi’s show). Allí el panameño aprovechó para preguntarle a actriz si se arrepiente no haber estado con el comediante dentro del reality.

“El tema de estar juntos es que, nosotros lo hablamos y lo concertamos y para mí no era una prioridad, no lo he contemplado ni ante sin ahora y creo que no lo haré porque siento que hay cosas que yo si quiero hacer libre y tranquila para poderme mostrar como soy y no hacer algo a escondidas o con miedo”, contestó Diana Ángel.

Además, pese a que confirmó que para ella estar con Camilo Díaz no era una prioridad, sí dejó claro que le hubiera gustado vivir la experiencia dentro del reality, pues siente que hace parte de la conexión que ambos sintieron dentro de la Casa de los Famosos.

“Aunque debo tener en cuenta que el estar también hace parte del amor”, agregó la actriz.

Culotauro fue señalado por algunos seguidores de la Casa de los Famosos

Cabe mencionar que antes de que Camilo Díaz (Culotauro) saliera de la Casa de los Famosos, muchos seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX, señalaron al comediante por su forma de tratar la actriz, además de los desplantes que tuvo con ella en varios momentos del concurso.

Incluso, en una de las nominaciones, Culotauro fue duramente criticado por Miguel Melfi por las actitudes que tuvo con la actriz, pues hizo que ella se sintiera rechazada por sus acciones, además de mostrarse alejado durante la semana que fue líder, lo que generó el malestar de todo el team papilla.

¿Quieres seguir de cerca a tus famosos favoritos? Sintoniza La Casa de los Famosos Colombia todas las noches en el Canal RCN y disfruta del acceso en vivo las 24 horas mediante la app de ViX.