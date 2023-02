¿Cuánto costó el show de medio tiempo del Super Bowl y cuánto ganó Rihanna?

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Super Bowl de la NFL y los Chiefs de Kansas se quedaron con el título más esperado de la temporada. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Rihanna, quien regresó a los escenarios y fue tendencia mundial debido a las imágenes que dejó el show.

La cantante nacida en Barbados deleitó a los 67.827 aficionados de Glendale con una apabullante sucesión de éxitos en el esperado show del descanso. Su vientre redondeado despertó pronto las especulaciones sobre un posible segundo embarazo de la artista, que fue rápidamente confirmado por sus representantes.

Rihanna, que ya había dado a luz a un hijo en mayo de 2022, cumplió su promesa de dar una gran sorpresa en un espectáculo que, por lo demás, fue sobrio y sin invitados.

Para esta retransmisión, vista por más de 100 millones de espectadores, la artista barbadense que en mayo pasado fue madre de su primer hijo, cantó media docenas de canciones, entre ellas "Bitch better have my money", "We found love", "Work" o "Diamonds" en una "celebración" de su catálogo, como ya había anunciado.

Show del Super Bowl

De acuerdo con los informes de los medios estadounidenses, el show de Rihanna tuvo un valor estimado de 10 millones de dólares, entre bailarines, escenografías, vestuario, maquillaje y producción.

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo.

También se conoció que la artista no recibió un solo dólar por los 15 minutos de presentación en el Super Bowl. La organización no acostumbra a pagar a ninguno de los intérpretes que han subido al icónico escenario, pues los honorarios van más allá del dinero que reciban. Un show de Rihanna podría tener un valor cercano a los 8 millones de dólares.