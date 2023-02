Shakira habló por primera vez de su separación con Piqué, sus hijos y la canción con Bizarrap

La cantante colombiana Shakira habló por primera vez, luego de la polémica que ha desatado su canción con el productor musical argentino Bizarrap y que quedó claro que era una tiradera conta su expareja, el español Gerard Piqué.

En declaraciones dadas con el medio mexicano N+/Vix, la artista colombiana reveló que fue uno de sus hijos la que la impulsó para que realizara esa canción con Bizarrap.

Milan (hijo) me dijo que tenía que hacer algo con Bizarrap, porque es el dios argentino y después le mostré que él me había escrito al celular

#EsTendencia: Shakira cuenta en una reciente entrevista que Milan, su hijo, fue parte importante de su colaboración con Bizarrap 💿 pic.twitter.com/QxEbM0j08b — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 28, 2023

Además, sobre la canción y la letra, Shakira destacó que fue “un momento de honestidad brutal” y aseguró haber “descubierto verdaderos amigos” en esa situación complicada que vivió.

“Ha sido un momento de honestidad brutal. Tanto mío, como el de mi público conmigo. Momento en el que he descubierto verdaderos amigos y que la amistad no es fenómeno que sucede de manera individual, sino que también puedes ser amigo de cientos de personas”

Shakira y el agradecimiento a sus seguidores

En otras declaraciones, la artista colombiana agradeció el apoyo que ha recibido y lo importante que han sido para salir adelante.

“Me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás espere. Me dieron la fuerza y dolor de levantarme para decir que estoy lista para el próximo round”, y reiteró la importancia de sus canciones para las mujeres:

“Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”

Shakira sobre su separación con Gerard Piqué

Por último, Shakira se refirió a su separación con el exjugador español del Barcelona.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesitaba a un hombre para completarse, que una familia y también tuve ese sueño. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una vida de compensarte”

Sin embargo, dejó el siguiente mensaje: “Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre creí que era frágil y es verdad que tengo un poco de todo, pero hay que tener fe en uno mismo”.

