Festival Estéreo Picnic 2024 reveló sus horarios: escenarios y programación de los cuatro días

En 15 días arrancará el Festival Estéreo Picnic 2024. Los 'creyentes' y demás seguidores de este importante evento musical llegarán al Parque Metropolitano Simón Bolívar para disfrutar de artistas de la talla de Blink-182, Kings of Leon, Sam Smith, Placebo, Feid, entre muchos otros. Acá le damos detalles de la programación diaria y la distribución de los escenarios para que no se pierda ninguna emoción.

La decimotercera edición del FEP tuvo ciertos cambios, después de presentar el cartel oficial. Recordemos que se 'bajaron' Paramore, Jaden Smith, (hijo del actor Will Smith), Dove Cameron y Rina Sawayana. Por esta razón, los organizadores del festival incluyeron a Kings of Leon, The Vaccines, Leisure y Saiko.

Otro cambio que se hizo fue el 'venue' del evento. Las últimas ediciones se habían llevado a cabo en el Club Briceño 18 en Sopó, Cundinamarca. Sin embargo, para comodidad de los asistentes (en términos de movilidad, logística, accesibilidad, entre otros) el FEP se 'mudó' al Parque Simón Bolívar.

Programación del jueves 21 de marzo: Festival Estéreo Picnic 2024

El FEP inaugurará su versión del 2024 con una oferta imperdible. Maca & Gero, Lucas Hill, Buha 2030 y Mariscos serán los primeros artistas en presentarse. Limp Bizkit, Kings of Leon, Zhu y Floating Points pondrán a 'vibrar' al público.

Programación del viernes 22 de marzo: Festival Estéreo Picnic 2024

El segundo día del festival estará marcado por las presentaciones de Arca, Omar Apollo, Sam Smith y SZA. Greta Van Fleet y Phoenix también han generado gran expectativa entre los asistentes.

Programación del sábado 23 de marzo: Festival Estéreo Picnic 2024

Feid es el 'plato principal' del tercer día de 'Un Mundo Distinto'. Grupo Frontera, Saiko, Tainy y Placebo también han generado ilusión entre el público colombiano e internacional.

Programación del domingo 24 de marzo: Festival Estéreo Picnic 2024

La última jornada del FEP 2024 tendrá a artistas como Ruzto, The Vaccines, The Offspring, Nicki Nicole, Blink-182. The Blaze se encargará de dar por finalizada la versión 13.