"Estaba guapa la chica": Greeicy Rendón habló por primera vez sobre la supuesta infidelidad de Mike Bahía

Greeicy Rendón, una de las artistas más queridas de Colombia, abordó los rumores que circulan sobre una supuesta infidelidad de su pareja, el también cantante Mike Bahía.

En una reciente entrevista con Radio Moda en Lima, Perú, la intérprete habló abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado su relación, incluyendo estos rumores que han sacudido las redes sociales y los medios de comunicación.

La pareja, que ha estado junta por más de diez años, es considerada una de las más sólidas en el mundo del espectáculo. La llegada de su hijo Kai en abril de 2022 parece haber fortalecido aún más su vínculo. Sin embargo, como cualquier relación, han tenido que navegar por aguas turbulentas, y los rumores de infidelidad han sido uno de esos desafíos.

Esta semana, los fans de Greeicy y Mike recibieron una sorpresa durante un concierto en Lima. Los artistas anunciaron que se tomarán una pausa en su colaboración musical. Mike Bahía expresó su cariño y compromiso eterno con Greeicy en un emotivo discurso: "Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo. Te amo para siempre, princesa".

En la entrevista, Greeicy compartió cómo ha lidiado con los rumores de infidelidad que involucraban a una mujer peruana. Según la cantante, estos rumores no tuvieron un impacto significativo en su vida debido a su confianza en Mike y su enfoque en su familia y carrera. “Yo llegué a enterarme de ciertas cosas, pero estaba con el bebé. Hoy en día no me queda mucho tiempo para revisar lo que escribían", explicó.

La caleña relató que fue Mike Bahía quien le informó sobre los rumores. "Eso me lo contó fue Mike, él me dijo: ‘amor, mira lo que está saliendo’. Y yo sí lo vi, pero creo que él estaba viajando y yo también", comentó.

Greeicy se mostró tranquila respecto a las especulaciones, afirmando que no les dio demasiada importancia. "Tenía tantas cosas en qué pensar que no tuve tiempo de prestarle atención. Obvio sí la vi y estaba guapa la chica y dije: ‘bueno, si es verdad, al menos tiene buen gusto Mike’".

Del mismo modo, la artistas colombiana mencionó: “ha habido momentos donde nos han separado, hemos terminado, él me ha montado los cachos, un día me montó los cachos con una peruana, según yo es mentira, vaya y sea verdad, yo creo que no”, dijo.

La artista subrayó que, a pesar de los rumores, confía plenamente en su pareja. "Siento que tengo un hombre que me da la tranquilidad", añadió, destacando que la confianza y el amor que comparten han sido claves para superar estos momentos difíciles.

Sin duda, Greeicy Rendón ha demostrado una vez más su fortaleza y serenidad frente a las adversidades, reafirmando su compromiso y amor por Mike Bahía, mientras continúan escribiendo su historia juntos, tanto en la vida personal como en la musical.