¡Es oficial! Así se verá la segunda temporada de The Last Of Us

Las primeras imágenes oficiales de los protagonistas de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ finalmente han sido reveladas, ofreciendo un vistazo al aspecto de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey respectivamente.

La presentación de estas imágenes tuvo lugar en el evento Warner Bros. Discovery Upfront en Nueva York, donde los fanáticos pudieron ver cómo lucen los personajes principales en esta nueva entrega de la aclamada serie de HBO.

Así se ven los personajes de The Last Of Us

Durante meses, la información sobre la segunda temporada de ‘The Last of Us’ ha sido escasa, generando una gran expectación entre los seguidores de la saga de videojuegos.

Ahora, con la revelación del aspecto de Joel y Ellie, los fans pueden comenzar a especular sobre lo que les espera en esta nueva entrega, que adapta los eventos del juego The Last of Us: Parte II.

En las imágenes, tanto Joel como Ellie muestran un aspecto visiblemente más maduro, lo que sugiere que la segunda temporada se desarrollará unos años después de los eventos de la primera parte.

Pedro Pascal, quien interpreta a Joel, luce una melena corta y un cabello y vello facial canoso, reflejando el paso del tiempo en su personaje.

Sin embargo, en el caso de Ellie, interpretada por Bella Ramsey, surgen algunas críticas. Algunos espectadores consideran que los rasgos faciales de Ramsey son demasiado juveniles, lo que dificulta percibir el supuesto paso de los años en su personaje.

¿Cuándo saldrá la siguiente temporada de The Last Of Us?

A pesar de esto, se espera que esta versión de Ellie refleje una joven adulta, más experimentada y curtida tras sus aventuras con Joel.

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ está programada para su estreno en 2025, y se emitirá exclusivamente en Max.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica, se espera que la serie adapte los eventos del segundo juego de la saga: The Last of Us: Parte II.

Los fanáticos de la serie y los videojuegos esperan con ansias este próximo capítulo en la emocionante historia de Joel y Ellie.