¿Jeremy Renner fue novio de una reconocida presentadora colombiana?

En el marco del accidente del que fue víctima el reconocido actor de Hollywood, Jeremy Renner, en redes sociales revivieron algunas fotografías en las que está junto la reconocida presentadora colombiana, Jessica Cediel ¿Hubo un romance?

Es importante señalar que Renner, quien caracterizó personajes como Ojo de Halcón en las superproducciones de Marvel, se encuentra en estado crítico, pero “estable” tras sufrir un accidente con una máquina quitanieves.

Estaba quitando nieve con un vehículo del tamaño de un camión a menos de medio kilómetro de su casa en la montaña cuando el vehículo accidentalmente arrolló una de sus piernas, provocándole una gran pérdida de sangre.

"Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones tras sufrir un accidente relacionado con el clima mientras despejaba nieve", dijo el representante de Renner a The Hollywood Reporter y Deadline.

Por el 2014 Jessica Cediel se encontraba en Estados Unidos por proyectos profesionales, donde conoció a Jeremy Renner, probablemente en una alfombra roja. Incluso, la presentadora compartió una foto en sus redes sociales junto al actor, que fue replicada por él.

I appreciate you stirring up the room after a long day. Many thx to you and the fans. https://t.co/eQDWdhnxlO