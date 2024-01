Jessi Uribe rompió en llanto al recordar su infancia: "cambiaba besos para poder comer"

Para nadie es un secreto que el cantante Jessi Uribe se ha logrado consolidar como uno de los máximos exponentes del género popular. A lo largo de los años, el artista se ha abierto paso entre los grandes para luego ser uno de los más escuchados en el país y otras partes del continente.

Sin embargo, y como toda persona exitosa, el camino no fue para nada fácil. En charla con la presentadora Eva Rey, el cantautor expuso al máximo sus sentimientos al contar su infancia y sus inicios en la música donde tuvo episodios que hoy por hoy le traen nostalgia.

Jessi Uribe rompió en llanto

La presentadora le tocó el corazón al consultarle sobre sus recuerdos de infancia en comparación con lo que tiene ahora. El cantante entre risas nerviosas, se quebró y con lágrimas en sus ojos contó los duros momentos que vivió.

“Es muy lindo todo lo que he conseguido porque le doy gracias a Dios porque me hizo olvidar las cosas que me hicieron falta de niño”, dijo de entrada.

Con las lágrimas en su rostro, el cantante agregó: “Miro atrás ese niño y lo que consiguió fue hermoso... Muchas veces fui al colegio sin comer y los niños que estudiaban conmigo comían y yo sin pena les pedía empanada... Yo era bonito entonces a las niñas con su empanada le decía “¿un muelazo? y le doy un beso”.

Finalmente, Uribe hizo una reflexión sobre la vida y agradeció todo el esfuerzo que hizo para estar donde está hoy. “Pero ver todo lo que he conseguido es bonito porque yo no tengo rencor con nada de mi vida, pasé por muchas cosas, pero se me olvidaron y hoy doy muchas gracias a Dios por eso”, concluyó.