Esposa de Dani Alves revela detalles inéditos del estado del jugador: "chocó contra el armario y se desplomó"

El exjugador del PSG y la Selección de Brasil, Dani Alves ha cumplido un año en prisión tras su caso por presunta violación en contra de una mujer en una reconocida discoteca de Barcelona.

El pasado martes 6 de febrero, el jugador afrontó el segundo día de juicio donde la fiscalía y la víctima piden una ejemplar condena por lo hecho en el mes de diciembre del año 2022. En el encuentro, un total de 22 testigos dieron su versión de los hechos denunciados.

Por supuesto, una de las declaraciones más esperadas era la de Joana Sanz, esposa de Dani Alves, y pieza clave en la defensa del brasileño que encabeza la abogada Inés Guardiola.

Las declaraciones de Joana Sanz

En esta segunda sesión, la modelo afirmó que ese día, Alves estaba en estado de ebriedad cuando llegó a la casa tras la fiesta.

"No valía la pena hablar con él tal y como venía, mejor dejarlo para el día siguiente", y explicó que su estado era deplorable. "Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama".

Además de ello, Sanz comentó las converación que tuvo con el exjugador, la cual fue cerca de las 11 de la noche. "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche", dijo.

Finalmente, la modelo también pudo confirmar que nunca se divorcio del brasileño, tal y como aseguró la prensa de Barcelona.

El estado de la víctima de Dani Alves

En esta segunda jornada del juicio testificaron también varios de los policías y empleados del local que atendieron a la denunciante -actualmente en tratamiento psicológico-, que incidieron en el estado de nervios y "shock" en el que la encontraron, así como su preocupación porque "no la creyeran".

"La chica estaba muy mal, lloraba mucho", describió uno de los responsables de la sala.

Alves, que inicialmente negó conocer a la chica, ha cambiado varias veces de versión y acabó admitiendo que habían mantenido relaciones, aunque consensuadas, y que si al principio había mentido era por tratar de salvar su matrimonio.

Cabe recordar que desde su detención en enero de 2023, la Audiencia de Barcelona ha rechazado los recursos de sus diferentes abogados pidiendo su libertad provisional, alegando, entre otros, que existía riesgo de fuga.