Exmanager de Juan Gabriel afirma que está vivo y pronto dará explicaciones sobre su supuesta muerte

Millones de fanáticos de Juan Gabriel, el popular 'Divo de Juárez', lloraron el 28 de agosto del 2016 tras conocer la noticia de su fallecimiento.

Uno de los artistas más representativos de la música mexicana y latinoamericana, dejó un legado de canciones que siempre serán recordadas. Sin embargo, uno de sus antiguos representantes afirma que Juan Gabriel continúa con vida.

Joaquín Muñoz, quien fue representante de 'El Divo de Juárez' en su juventud, señala que todavía está vivo y que él tiene contacto con el cantante.

En una rueda de prensa, Muñoz afirmó que Juan Gabriel fingió su muerte, y que pronto volverá a reaparecer. Cabe resaltar que estas mismas declaraciones las había dado en el 2017.

Declaraciones de Juan Gabriel

El exrepresentante del artista realizó la rueda de prensa para dar a conocer un mensaje que supuestamente le mandó Juan Gabriel. Señaló que está esperando una colaboración por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para anunciar que sigue con vida.

“‘Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que necesito me lo das y nada me hace falta’, eso es lo que manda a decir Juan Gabriel”, señaló Muñoz.

Añadido a esto, indicó que el presidente de México jugará un factor clave en su "regreso de los muertos", puesto que este deberá ayudarle con una situación fiscal a su nombre, ya que esta fue heredada por su hijo Iván Aguilera, quien habría traicionado un trato que hicieron años atrás.

"Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera", fueron las palabras de una carta que escribió Juan Gabriel, que fue leída por Joaquín Muñoz en la rueda de prensa.

“Juan Gabriel va a aparecer. Van a verlo el día que el presidente lo llame y les va a decir por qué y cuál fue el motivo por el que fingió su muerte”, finalizó el antiguo representante del músico.