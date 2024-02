"Están tratando de aprender nuestra música en español": Karol G tras ganar su primer Grammy

La estrella del reguetón Karol G se hizo con el primer Grammy de su carrera en Los Ángeles y celebró la inversión de tendencias en la industria gracias al arraso de la música latina.

"Cuando era una niña, yo trataba de aprender toda esa música en inglés", dijo la artista colombiana luego de recibir su gramófono por su sexto álbum "mañana será bonito".

Ahora tenemos toda esta gente alrededor del mundo tratando de aprender nuestra música en español

Karol G triunfó en la categoría de Mejor álbum de música urbana en la 66ª edición de los Grammy, en los cuales ningún artista latino fue nominado a las categorías generales.

Consultada al respecto, la cantante que acaba de debutar como actriz en la miniserie "Griselda" de Netflix, dijo que la falta de nominaciones no mide el triunfo de los latinos.

"Los latinos están haciendo un gran trabajo y sería genial ver nuestros nombres en las principales categorías", dijo la artista de 32 años.

"[Pero los premios] no dicen realmente si eres exitoso o no. Si pasa es algo genial y me encantará. Si no, vamos a recibir nuestros reconocimientos de otra manera".

"Hola a todos, mi nombre es Karol G. Soy de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los #GRAMMYs , y es la primera vez que tengo mi propio Grammy." @karolg



¡Orgullo y alegría para Antioquia! pic.twitter.com/Ma4AOOIfaV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 5, 2024

Los ganadores de las principales categorías de los premios Grammy

A continuación los ganadores en las principales categorías de la 66ª edición de los premios Grammy, en una noche dominada por las mujeres.

Taylor Swift hizo historia al llevarse el cuarto Grammy al álbum del año de su carrera con su súper exitoso "Midnights", mientras que la banda sonora de la taquillera "Barbie" se embolsilló tres gramófonos.

Álbum del año: "Midnights", Taylor Swift

Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción): "Flowers", Miley Cyrus

Canción del año (reconoce la autoría): "What Was I Made For?", Billie Eilish & Finneas O'Connell

Mejor nuevo artista: Victoria Monet

Mejor interpretación pop solista: "Flowers", Miley Cyrus

Mejor álbum de pop vocal: "Midnights" - Taylor Swift

Mejor álbum de música pop latina: "X Mí (Vol. 1)" - Gaby Moreno

Mejor álbum de música urbana: "MAÑANA SERÁ BONITO", Karol G

Mejor álbum de rock latino o alternativo: Empate entre "Vida Cotidiana", Juanes, y "De Todas Las Flores", Natalia Lafourcade

Mejor video musical: "I'm Only Sleeping", The Beatles

Mejor álbum de rap: "Michael", Killer Mike

Mejor álbum de rock: "This Is Why", Paramore

Mejor álbum de música global: "This Moment", Shakti

Artistas con más premios en los Grammy