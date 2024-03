Karol G ya palpita sus conciertos en Bogotá: "¡Próxima parada Colombia, la casita!"

Karol G ya completó los primeros 16 conciertos del 'Mañana Será Bonito Latam Tour 2024'. A 'La Bichota' le esperan los dos shows más importantes que ofrecerá en esta gira, pues son en su tierra natal. El próximo 5 y 6 de abril, la ganadora del Premio Grammy 2024 en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Urbana' se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La artista nacida en Medellín ha tenido una gira bastante ajetreada y ha sufrido diferentes percances en sus últimos espectáculos. Recordemos que el pasado 1 de marzo sufrió un espeluznante aterrizaje de emergencia en Los Ángeles. Al día siguiente, rompió en llanto luego de que se presentaran problemas técnicos durante su concierto en Guatemala.

No siendo suficiente, en su segunda fecha en el Explanada Cardales de Cayalá, una mujer embarazada y dos hombres fueron asesinados a las afueras del escenario. Sus problemas continuaron en Venezuela, pues durante la segunda jornada en Caracas se presentaron varias peleas y hubo un gran caos en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Pues bien, 'La Bebecita' espera que sus conciertos en la capital transcurran con calma y pueda maravillar a su público, así como lo hizo a principios de diciembre de 2023 en el Atanasio Girardot.

Karol G ya palpita sus conciertos en Bogotá

"¿Cómo en cuanto tiempo superamos esto? Gracias Venezuela por el amor desbordado que me dieron, 2 Noches de cantar, reír, bailar, gritar, llorar y de recordar. Gracias Servando y Florentino por cantar 'De Sol a Sol' conmigo y hacer Juntos la coreografía. No me las creo. Los amo familia, próxima parada Colombia, la casita", señaló la artista antioqueña, de 33 años.

Calendario de Mañana Será Bonito Latam Tour 2024, de Karol G