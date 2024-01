Karol G y Feid causan furor entre sus seguidores: posible viaje juntos estalló las redes sociales

Durante los últimos días, las redes sociales no han dejado que hablar de Karol G y Feid, puesto que se ha creado un rumor entre los seguidores de los cantantes, quienes aseguran los antioqueños estarían pasando vacaciones juntos en un lugar con bastante nieve y al parecer lejos de su tierra natal.

En las últimas publicaciones, los artistas han mostrado que se encuentra de vacaciones en un lugar con bastante nieve y con diversos paisajes, y a pesar de que no se han dejado ver juntos en las fotografías, los seguidores afirman que los antioqueños estarían juntos de vacaciones, reafirmando los rumores que han salido sobre una posible relación amorosa.

¿Karol G y Feid estarían juntos de vacaciones?

En las publicaciones de Karol G, se puede ver a la antioqueña disfrutando de sus vacaciones, en donde ha logrado montar en moto de nieve y subir colinas. Además, de expresarle a todos sus seguidores las bajas temperaturas que se han presentado en donde se encuentra, pero agradecía con Dios por la experiencia que ha vivido en su vida.

“Gracias Dios por tantas Bendiciones”, fueron las palabras de la cantante en uno de sus videos.

Por otro lado, Feid también le ha dejado ver a todos sus seguidores cómo disfruta de sus vacaciones con la nieve. Lo más curioso es que son paisajes muy parecidos a lo que Karol G ha mostrado en sus redes sociales, desatando un sinfín de cometarios en los medios de comunicación y los seguidores de los artistas.

Reacción de los seguidores de Karol G y Feid

A pesar de que de ambos cantantes no han confirmado que están juntos en sus vacaciones, los cibernautas han generado un fuerte rumor sobre la posible relación que tiene los artistas, además vuelve a relucir los momentos en los que los antioqueños han dado señales que tendría un vínculo sentimental.

"Pero qué acabo de ver estás con la Karol G y no me diga que no porque sí"; "Es casualidad que Karol G también subió video en la nieve"; "A mí no me engañan Karol G es la que está sentada en la moto de nieve que estaba a su lado"; "Yo intentando ver a Feid en el reflejo de los lentes", fueron algunos comentarios de los cibernautas.