Karoll Márquez y Carolina Acevedo se ponen el delantal de MasterChef Celebrity 2023

Se acerca la hora para que el programa que atrapa a los colombianos comience. MasterChef Celebrity 2023 llegará a las pantallas de nuestro país el próximo lunes 29 de mayo a las 8:00 de la noche, cargado con grandes figuras públicas, buenas recetas y divertidas historias que cautivarán a los televidentes del Canal RCN.

Karoll Márquez y Carolina Acevedo se ponen el delantal

Karoll Márquez es uno de los invitados a la temporada. De los escenarios de música a la cocina, este colombiano llega a la competencia para pasarla bien. Aseguró que se salió de su zona de confort y que ha aprendido mucho de esa experiencia.

“Ya me han visto escénicamente bailando y cantando, pero no cocinando. Estoy aprendiendo mucho”, dijo a Noticias RCN. “Cada uno viene sin mucha pretensión más que divertirse y ponerle amor a lo que vamos a hacer, como en cada proyecto”.

Y al grupo se suma Carolina Acevedo. “A mí me cuesta mucho trabajar bajo presión y acá es necesario. Cuando me presionan me salgo de mí y sale otro personaje que no es tan chévere, entonces creo que esto es un trabajo conmigo, para entender que se puede, sin salirse de control”, dijo. La intérprete expresó que el grupo conformado es muy bueno, y que ahora conoce a muchas personas con las que jamás había trabajado.

Personajes de Betty la fea estarán en MasterChef

En enero de este año se dieron a conocer los nombres de los 24 famosos que harían parte del reality más visto de la televisión colombiana. Tres de los personajes llamaron la atención: Julio Cesar Herrera, Marta Isabel Bolaños y Luces Velásquez. Todos pertenecieron al electo de la exitosa novela 'Betty la fea'.

Julio actuaba como Freddy Stewart Contreras, el mensajero de la empresa en la que trabajaban los protagonistas. Marta Bolaños era Jenny García, un icónico personaje que quedó en la memoria de los televidentes por su apodo ‘La pupuchurra’, era modelo de la misma compañía. Y por último Bertha García, otra de las amigas de Betty que era criticada por su aspecto físico.