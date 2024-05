¡Se cumplió el sueño de La Segura! Ignacio Baladán le pidió matrimonio en pleno reality

Este jueves 2 de mayo, la Casa de los Famosos Colombia tuvo uno de sus capítulos más interesantes, pues La Segura recibió propuesta de matrimonio en pleno reality.

Y es que todo comenzó cuando Natalia Segura contestó el teléfono y la penitencia era decirle "sí a todo", pues eso levantó sospechas de una pedida de matrimonio.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se fue enfriando y la creadora de contenido dejó de molestar con eso.

Luego de ver ilusionada a La Segura, Baladán habló con el Canal RCN y cuadraron todo para que este jueves 2 de mayo ingresara a la Casa para pedirle matrimonio a su prometida.

Durante el día, el Jefe les pidió a los competidores que se vistieran elegantes porque en la noche iba a ocurrir algo importante. Nadie sospechaba lo que se venía.

El Jefe le pidió a los concursantes que estuvieran en la terraza y La Segura se sentó en la silla principal, mientras el Jefe los congeló a todos.

En ese momento ingresó Ignacio Baladán, quien en medio del llanto le pidió matrimonio a La Segura con las siguientes palabras:

"Me fui hasta Cali a tener la aceptación de tu familia y este tiempo nos dio la oportunidad, sabiendo que somos el uno para el otro. Te amo, te voy a amar. No preparé nada y es un momento especial y quería decirte con todo el amor del mundo que me lo aceptes y quería pedirte el favor de que fueras mi esposa", dijo el uruguayo mientras le daba el anillo (en medio del llanto).