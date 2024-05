Reapareció Isabella Santiago con emotivo mensaje a sus seguidores: "No ha sido fácil"

Una de las salidas más sorprendentes de la Casa de los Famosos Colombia fue la de Isabella Santiago, quien - al igual que Nanis Ochoa- fue expulsada de la Casa.

"Isabella, ayer rompiste varias reglas y por eso estás expulsada de la competencia. Abandona mi casa ya, por favor”, señaló el 'jefe' el pasado sábado 4 de mayo, luego de sus comportamientos del viernes en la noche.

Isabella Santiago se reportó con mensaje a sus seguidores

Luego de dos días de haber sido expulsada de la Casa de los Famosos Colombia, Isabella santiago utilizó las redes sociales para dirigirse a su público, el cual la salvó en varias ocasiones en galas de eliminación.

"Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aún seguiré en el proceso de entenderlo", inició la actriz y modelo venezolana.

Y agregó: "Les hablaré desde aquí (Instagram) para comentarles cómo estoy. Muchas gracias de verdad por el apoyo , empatía y cariño que han mostrado".

Foto: Instagram Isabella Santiago.

En la misma cuenta de Instagram Isabella se ha mostrado bastante activa reposteando los comentarios de sus seguidores, quienes siguen en desacuerdo con la decisión de su salida.

Cabe recordar que usted puede ver las declaraciones de Isabella Santiago este lunes 6 de mayo en Buen Día Colombia, de Canal RCN.

¿Cómo ver la Casa de los Famosos Colombia?

Vea la Casa de los Famosos Colombia de domingo a domingo. Entre semana lo podrá ver desde las 9:00 p.m. por el Canal RCN, mientras que los fines de semana comienza a las 8: 00 p.m.. También lo puede ver las 24 horas en vivo y sin censura por la plataforma ViX.