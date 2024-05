Discusión en el 'Team Galáctico': Julián Trujillo confrontó a Martha Bolaños

Durante una reciente emisión del Canal RCN en el programa 'La Casa de los Famosos', se registró un intenso momento de discusión entre los participantes Martha Bolaños y Julián Trujillo. ambos pertenecientes al 'Team Galáctico'.

Este enfrentamiento se originó debido al complot realizado por el 'Team Galáctico', en el que se planeó votar en contra del participante Camilo Pulgarín, ya eliminado.

En medio de una dinámica de actuación e imitación el pasado 28 de mayo, Julián Trujillo confrontó a Martha Bolaños al recordarle detalles del complot, enfatizando en su participación en el plan.

Sin embargo, Martha continuó negando su involucramiento en dicha estrategia, lo cual generó molestia en Julián, quien solo buscaba recordar el momento que llevó a una sanción para el equipo.

La discusión escaló cuando Julián Trujillo señaló que las últimas controversias dentro de la casa habían sido instigadas por Martha Bolaños. El actor expresó su deseo de alejarse de situaciones desagradables, sin intención de distanciarse del 'Team Galáctico'.

“Los últimos conflictos que yo he tenido han sido por ti Martha (…) Yo no tengo ninguna intención de alejarme de ti, ni del trío Galáctico, pero me quiero alejar de las situaciones que no me gustan y no las necesito en mi vida”, le dijo Trujillo.