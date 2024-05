"Me lo quedo yo": Le salió competencia seria a Ornella por Miguel Bueno

La reciente eliminación de Ornella Sierra del reality show "La Casa de los Famosos" en Colombia ha despertado el interés del público, no solo por su participación en el programa, sino también por su posible relación amorosa con el reggaetonero Miguel Bueno.

Sin embargo, ha surgido un tercer participante, añadiendo un nuevo giro a esta historia.

El exparticipante Camilo Pulgarín, conocido por su personaje "María José", ha generado polémica con sus recientes declaraciones en redes sociales.

En ellas, advierte a Ornella que está "pilas" debido a que, si descuida a Miguel Bueno, él será el primero en intentar conquistar su corazón. Pulgarín, con un tono jocoso, elogia las cualidades del reggaetonero, destacando su talento musical y su atractivo físico.

"Si vos no aprovechas a ese hombre, me lo quedó yo, porque bien bueno si está. Cantante como me gustan a mí, de esos cantantes que lo hacen sufrir a uno porque en los conciertos se quitan la camisa y las viejas le caen. Así quiero yo sufrir, darme mala vida. Que me lleve a sus conciertos y que yo pueda decir yo soy su mujer (...) Si no lo cuidas te lo quito", expresó Pulgarín, generando un gran revuelo entre los seguidores del. programa.