Nataly Umaña abrió su corazón: "Yo no terminé un matrimonio porque a mí me gustó alguien"

Nataly Umaña ha vivido de todo en los últimos meses. La actriz tolimense reingresó a La Casa de los Famosos Colombia y tuvo la oportunidad de volver a compartir con las demás celebridades. Con Martha Isabel Bolaños discutió temas como la ruptura de su matrimonio, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

Recordemos que el pasado 10 de marzo, Estrada entró momentáneamente a la Casa, cuando Umaña todavía seguía en carrera por los 400 millones de pesos. El actor cucuteño le puso fin a su relación de 12 años con la intérprete de telenovelas como 'Los Reyes' y 'Dejémonos de Vargas' por el amorío de su pareja con Miguel Melfi.

"Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca", le dijo Estrada, mientras Umaña estaba 'congelada'.

Pues bien, la ibaguereña fue la sexta eliminada y salió al 'mundo real' para afrontar esta separación. Umaña le confesó a la 'Pupuchurra' que estuvo muy sola en dicho tiempo. "En realidad, a mí siempre me ha gustado (la soledad), pero también eso hacia parte de un proceso como raro porque yo ya llevaba muchos años así", empezó diciendo la modelo, de 41 años.

Nataly Umaña agradeció el regreso a La Casa de los Famosos

"No es sano para mi estar sola, tengo que estar con amigas compartiendo, viviendo. Todos tenemos procesos distintos en la vida y por eso creo que fue también oportuno venir de nuevo a la Casa y volver a convivir con gente que en mi diario vivir no tengo afuera", agregó Umaña.

"Yo no terminé un matrimonio porque a mí me gustó alguien adentro, esto era un proceso que venía viviendo desde hace mucho tiempo", reveló la exparticipante de 'Duro contra el mundo' y 'La isla de los famosos 2: Una aventura pirata'.

Nataly Umaña habló de Miguel Melfi

"No tengo porque llegar y decir ’sabes qué, no te voy a hablar, no me mires’, no, él (Melfi) hace parte del grupo con el que me la llevo bien entonces pues convivimos porque es lo más apropiado en un hogar, que es lo que es esto", concluyó.