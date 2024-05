¿Otra propuesta de matrimonio en la Casa de los Famosos? Viral reacción del novio de Karen Sevillano

El capítulo del pasado jueves en la Casa de los Famosos Colombia fue tendencia en la televisión colombiana luego de que La Segura recibiera propuesta de matrimonio al interior del reality.

Luego de varios días de gestión, el creador de contenido uruguayo ingresó a la casa más famosa de Colombia para declarársele a Natalia Segura, en un momento bastante romántico que el Canal RCN permitió.

"Me fui hasta Cali a tener la aceptación de tu familia y este tiempo nos dio la oportunidad, sabiendo que somos el uno para el otro. Te amo, te voy a amar. No preparé nada y es un momento especial y quería decirte con todo el amor del mundo que me lo aceptes y quería pedirte el favor de que fueras mi esposa", dijo el uruguayo mientras le daba el anillo (en medio del llanto)".