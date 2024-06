Sandra Muñoz se sincera: motivo revelador de su distancia con exparticipantes de La Casa de los Famosos

Sandra Muñoz, reconocida modelo colombiana y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, recientemente habló sobre su relación con sus compañeros concursantes.

Tras la conclusión del reality show, Muñoz ha hablado públicamente por primera vez sobre sus interacciones con sus ex compañeros de reparto.

¿Sandra Muñoz se distanció de los 'Papillentes'?

Muñoz, quien formó parte del equipo “papillente” del reality, entabló amistades cercanas con muchos de sus compañeros concursantes. Sin embargo, su perspectiva hacia algunos de ellos cambió tras su salida de la competencia.

Y es que durante el episodio final del reality, donde se reunieron todos los ex participantes, se vio a Sandra manteniendo una actitud seria y manteniendo distancia con varios de sus ex amigos. No obstante, lo que más llamó la atención es que no asistió a la fiesta de celebración tras la victoria de Karen Sevillano.

¿Por qué no fue a la fiesta final de los 'Papillentes?

En un video compartido en sus historias de Instagram, Sandra Muñoz mencionó que sí interactuó con sus compañeros concursantes durante el episodio final. También expresó su apoyo inquebrantable a Karen Sevillano, con quien formó un estrecho vínculo durante "La Casa de los Famosos", pero criticó a otros.

"No necesito involucrarme en pequeñas disputas ni hablar de Karen para demostrarle el cariño que le tengo desde el primer día", comenzó Sandra Muñoz.

Luego respondió por qué no fue a la fiesta de la que tanto hablan. "Primero, porque estaba cansada y estaba enferma; segundo, porque no me gusta la fiesta y porque ya se terminó el reality, yo ya no quiero más show, soy una señora ya hecha y derecha, con hijos, con negocios”.

En el mismo espacio la modelo, quien tuvo un amorío con Juan David al interior de La Casa de los Famosos, confesó que el reality ya terminó y que no quiere hablar más del tema.