Yina Calderón por salida de La Segura: "Los influenciadores están montados en una nube que no es"

En un giro inesperado durante la última eliminación de La Casa de los Famosos Colombia, el público decidió despedir a Natalia Segura, conocida como La Segura en las redes sociales.

Esta salida ha generado un gran debate y opiniones divididas sobre la veracidad de las votaciones en el reality show.

Con un gran número de seguidores en sus redes sociales y el apoyo de su prometido Ignacio Baladán y otros reconocidos creadores de contenido como Dani Duke, La Liendra, Daiky Gamboa y Marko, La Segura se ha convertido en un personaje polémico dentro del programa.

Su salida causó varios comentarios, pues sus seguidores se sorprendieron que ella haya sido la eliminada, pues siempre fue una de las más votadas en la competencia.

Una de las voces que se ha levantado en contra de estas acusaciones es Yina Calderón, quien ha expresado su opinión a través de sus redes sociales.

Calderón ha cuestionado el papel de influenciadores como Dani Duke y La Liendra, quienes han afirmado inconformismo por la salida de Natalia Segura, diciendo que influenciadores con muchos seguidores la apoyaron.

Según Calderón, los influenciadores están sobrevalorando su impacto y necesitan ser "aterrizados". Ha señalado que no siempre los seguidores de un creador de contenido son los mismos que votan para salvarlo, y que no todo el mundo tiene acceso a redes sociales para votar.

Además, ha destacado que hay personas que han visto el programa y han tomado decisiones basadas en lo que han visto, lo que podría haber influido en la salvación de Julián Trujillo.

“Lo que pasa es que estos influenciadores están montados en una nube que no es. Yo los voy a aterrizar, como siempre Yina Calderón aterrizándolos", inició en un live en sus redes sociales.

Y agregó que “los números son solo números, ¿qué le garantiza que esos 9 millones de seguidores la quieren? A veces a uno lo odian y lo siguen o lo siguen y no votan. Gente pidió que el lunes fuera festivo porque la gente ya no la quiere. Hay mucha gente que no tiene redes sociales y vota porque se ve el programa. Tienen que bajarse de esa nube porque la vida no solo es de números”.