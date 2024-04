Los Jonas Brothers llegan a Bogotá: Este viernes será su concierto en el Movistar Arena

Tras 14 años de no visitar a Colombia, los Jonas Brothers vuelven en su gira 'One Night. The World Tour' para complacer a sus fanáticos del país con su presentación en el Movistar Arena.

La cita será este viernes 19 de abril del 2024 en el Movistar Arena, lugar donde los seguidores de la banda estarán contando las horas para escucharlos y verlos en vivo ¡Por fin!

Los Jonas Brothers celebran su regreso en Bogotá

En el año 2000 la banda se formó pero no fue hasta el 2005 que empezó a ganar popularidad gracias a su contrato con Disney que le permitió darse a conocer a través de películas como Camp Rock. En aquella filmación su reconocimiento aumentó y llevó al grupo a la fama en cuestión de meses, esto a pesar de que sus integrantes aún eran muy jóvenes.

Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas son los integrantes de la reconocida agrupación. Los hermanos anunciaron su separación en el año 2013, lo que rompió el corazón de todas sus fanáticas, sin embargo, Joe y Nick siguieron su carrera como solistas e incluso Joe formó una banda llamada DNCE que fue muy reconocida en su momento. No obstante, Joe decidió finalizar su alianza con DNCE para volver a unirse a sus hermanos y retomar a los 'Jonas Brothers'.

Es así como finalmente vuelven a unirse años más tarde, ya mayores, más maduros e incluso casados. Ahora, celebran su pasión por la música con su gira 'One Night.The World Tour' con la que fanáticos de toda su carrera musical los esperan ansiosamente.

Fanáticos cuentan las horas para el concierto de los Jonas Brothers

Este viernes 19 de abril se realizará el concierto de los Jonas Brothers en Bogotá, se llevará a cabo en el Movistar Arena, lugar en el que más artistas de talla internacional se han presentado.

Con éxitos como 'Burnin Up', 'Socker', 'S.O.S' y muchos más, los Jonas Brothers se presentarán en la capital de Colombia. Sus fans ya empezaron a contar los días para poder verlos, se preparan para estar más que listos para esta fecha especial que llevan esperando un año entero, luego de que se confirmara que estarían en Bogotá.