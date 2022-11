Así serán las fotos de Melissa Martínez para la revista Soho

La reconocida periodista deportiva, Melissa Martínez, en las recientes horas sorprendió a sus seguidores con una increíble noticia. En sus redes sociales, Martínez confirmó que en las próximas semanas saldrán unas imágenes exclusivas que realizó para la revista Soho.

Al parecer, las fotos estarían publicadas en la edición impresa de la revista y según lo que publicó, serán muy sutiles”.

La presentadora aclaró que “estoy terminando la tarde de fotos. Nos fue espectacular. No les voy a anticipar mucho, pero todo me pareció que quedó muy lindo, muy sutil, muy dulce y femenino”.

Adicionalmente, señaló que por el acuerdo firmado con el medio, no podía dar muchos detalles, pero que el resultado del trabajo “me gustó muchísimo. Muchos me han preguntado, pero no les puedo contar mucho”.

La separación de Melissa Martínez y Matías Mier

Es de mencionar que meses atrás fue el deportista, Matías Mier, quien confirmó su separación con la periodista.

A través de un comunicado, el mediocampista de Independiente Santa Fe, indicó que “me siento en la obligación de comunicarles que, después de más de 5 años de relación con Melissa, hicimos un alto y decidimos seguir por caminos separados".

Por otro lado, también se refirió a los rumores que indicaban que él había sido el culpable de la separación, puesto que, presuntamente, le había sido infiel a Martínez.

"Normalmente, esta es una situación privada. En nuestro caso, no hemos tenido el espacio ni el derecho, ya que se han transmitido distintas versiones en redes sociales, algunas de las cuales, de manera equivocada, han generado juicios de valor que distan completamente de la realidad de nuestro actuar y sentir, e impactan de manera negativa no solo nuestra imagen, sino que también agudizan el dolor intrínseco a una separación”.