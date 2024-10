Mabel Cartagena aseguró estar en peligro luego de revelar que lleva siendo acosada durante tres años

La presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena rompió el silencio a través de sus redes sociales al denunciar que ha sido víctima de acoso durante los últimos tres años por parte de una cuenta de Instagram llamada ‘El Jopo’.

En una serie de historias publicadas en su perfil, Cartagena manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y anunció que ha tomado medidas legales en contra del administrador de la página, identificado como Jhon Jairo Julio.

Mabel Cartagena revela que lleva siendo acosada por tres años

Según la influencer, el acoso no solo ha afectado su bienestar personal, sino también el de su familia. Cartagena expresó que en un principio pensó que la situación no escalaría, pero con el tiempo se volvió insostenible, empujándola a exponer públicamente la situación. “Esta persona ha mencionado y atacado no solo a mí, sino también a mis hijos, esposo, y hasta a nuestros perros”, afirmó la creadora de contenido.

En sus historias de Instagram, la presentadora reveló el nombre del supuesto administrador de ‘El Jopo’ y advirtió que este deberá responder legalmente por las consecuencias de sus acciones. “Es hora de que esta persona se haga responsable por sembrar tanto odio hacia mí y hacia otras mujeres”, añadió Cartagena. La denuncia pública también incluyó pantallazos de conversaciones en las que confronta al administrador, notificándole que la demanda en su contra ya está en marcha y llegará a su domicilio en los próximos días.

Mabel Cartagena: "Honestamente temo por mi vida"

La presentadora no ocultó su temor ante posibles represalias y aseguró que su vida y la de su familia corren peligro debido a la exposición pública del caso. “Si algo me pasa a mí o a cualquier miembro de mi familia, hago directamente responsable al señor Jhon Jairo Julio”, declaró Cartagena con evidente preocupación.

Finalmente, la creadora de contenido hizo un llamado a sus seguidores para que comprendan que su denuncia tiene como objetivo frenar el ciberacoso. “Esto no es solo por mí, sino por todas las personas que han sido víctimas del matoneo cibernético”, concluyó la presentadora, reafirmando su compromiso de enfrentar esta situación con el respaldo de sus abogados y las autoridades pertinentes.