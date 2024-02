Los mejores poemas para dedicar en San Valentín

El 14 de febrero se celebra mundialmente el Día de San Valentín en Estados Unidos. Una celebración ajena a nuestro país —en Colombia es el 21 de septiembre—, pero que aún así mueve la economía, a distintas industrias y, por supuesto, al corazón.

En este día se regalan flores, chocolates, canciones y citas románticas. Pero para diferenciarse de los típicos regalos o complementarlos, le traemos una selección de cinco poemas de amor (o desamor, por qué no).

Piedad Bonnett es una novelista, poeta y ensayista colombiana vital para la literatura latinoamericana. Uno de sus libros de poesía más aclamados, precisamente, es 'Poemas de amor' publicado por la bellísima editorial Frailejón Editores.

A quién agradecer

A quién agradecer

la sabia geometría de tu oreja

su lóbulo de luz y la firmeza

de sus surcos de sombra,

y el deseo, que es una llamarada que se enciende

en la gruta de felpa

donde encierran su enigma tus más perversas músicas.

'El lugar que tú ocupas', de la joven española Elvira Sastre, una de las poetas contemporáneas que conquista a las audiencias más jóvenes. Este poema fue publicado en 'Lo que la poesía no ha escrito' (2023), publicado en la Colección Visor de Poesía.

Por suerte,

existes

Y por suerte, también,

no solo existes,

sino que te colocas aquí,

justo al lado de todo lo que está lejos,

para estar cerca.

Y por suerte, aún más,

no solo existes

y te colocas aquí,

sino que es en ese exacto lugar

en el que me haces creer

que merezco habitarlo,

conocer los rincones que lo atajan

y saber mirarte también

cuando cierro los ojos.

Como un sueño.

Como el sueño que aparece

en el momento preciso

en el lugar que tú ocupas.

La ensayista, crítica literaria y poeta uruguaya Idea Vilariño escribe como si cada palabra fuera un golpe directo al corazón. Aunque el desamor es uno de los temas que explora en su obra, el amor (tan parecido a veces), tiene en este poema un lugar especial.

Amor

Amor

desde la sombra

desde el dolor

amor

te estoy llamando

desde el pozo asfixiante del recuerdo

sin nada que me sirva ni te espere.

Te estoy llamando

amor

como al destino

como al sueño

a la paz

te estoy llamando

con la voz

con el cuerpo

con la vida

con todo lo que tengo

y que no tengo

con desesperación

con sed

con llanto

como si fueras aire

y yo me ahogara

como si fueras luz

y me muriera.

Desde una noche ciega

desde olvido

desde horas cerradas

en lo solo

sin lágrimas ni amor

te estoy llamando

como a la muerte

amor

como a la muerte.

Julio Cortázar, el argentino afrancesado, tiene una obra en la que el amor es una constante. En 'Salvo el crepúsculo' publica esta joya, publicada por primera vez en 1984:

Una carta de amor

Todo lo que de vos quisiera

es tan poco en el fondo

porque en el fondo es todo

como un perro que pasa, una colina,

esas cosas de nada, cotidianas,

espiga y cabellera y dos terrones,

el olor de tu cuerpo,

lo que decís de cualquier cosa,

conmigo o contra mía,

todo eso es tan poco

yo lo quiero de vos porque te quiero.

Que mires más allá de mí,

que me ames con violenta prescindencia

del mañana, que el grito

de tu entrega se estrelle

en la cara de un jefe de oficina,

y que el placer que juntos inventamos

sea otro signo de la libertad.

Otro poeta colombiano infaltable es Darío Jaramillo Agudelo, considerado como un de los mayores renovadores de la poesía amorosa, precisamente. Entre sus libros su más reconocidos está 'Poemas de amor' (1986), publicado también por Colección Visor de Poesía.

Todo tuyo siempre todavía

Tuyo todo por siempre hasta hoy y luego,

tuyo siempre porque para ser lo necesito,

siempre todo tuyo,

siempre aunque siempre nunca sea,

todo íntegro tuyo siempre y hasta ahora

más el próximo nuevo instante cada vez.

Con todo el tiempo del mundo a nuestro alcance,

todo el tiempo del mundo que es igual a la próxima noche,

todo tuyo siempre todavía.

Seguro de sobrevivir mañana tuyo,

siempre tuyo desde hoy en cada mañana de mañana.

Enamorado de ti, siempre y ahora, sin recuerdos,

en presente siempre amándote,

eternamente tuyo,

todo tuyo siempre todavía.