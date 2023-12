Melissa Martínez reveló el gran botín que ganó tras separarse de Matías Mier

Durante el 2023, Melissa Martínez fue una de las personas que estuvo bajo el foco de todos los medios de comunicación especializados en farándula, teniendo en cuenta su separación con Matías Mier, además de los presuntos romances que tuvo la barranquillera, los cuales desataron un sinfín de comentarios en las redes sociales.

Ante todos los rumores y noticias que se dieron a conocer en los medios, Melissa Martínez rompió el silencio y en conversaciones con el pódcast ‘Vos Podés’ dejó varias reflexiones de lo que fue la separación Matías Mier, además del botín que logró recuperar tras alejarse del exjugador de Independiente Santa Fe.

En primera instancia, Melissa Martínez dejó claro que tras lo acontecido con Matías Mier acortó su círculo de amigos, pero que lo más importante que logró fue recuperar la relación con su hermana, la cual se fue deteriorando mientras la barranquillera se encontraba con el exjugador del Independiente Santa Fe.

Melissa Martínez habló del botín tras separarse de Matías Mier

“Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana”, aseguró la empresaria.

Además, agregó: “Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario… Ella se da cuenta de cosas que yo no. De alguna manera, estar con ella más cercana, entendiendo la visión desde su óptica de lo que estaba pasando fue muy importante. Estamos atendiendo esta amistad… me decía: ‘Abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello”.

Por otro lado, Melissa Martínez dejó claro que sientes algunas inseguridades en las redes sociales, afirmando que ha perdido la ‘chispa’ que la ha caracterizado y que de una u otra manera le ha traído varios problemas.

“Esa ha sido una gran pérdida, que yo de alguna manera pude perder, como la chispa de lo que a mí me sale, de mi humor negro, básicamente por tratar de no afectar a ningún tercero, porque nunca ha sido mi idea”, finalizó.

Matías Mier anunció su boda con Valentina Rendón

En una romántica propuesta en una paradisíaca playa de Indonesia, el futbolista uruguayo Matías Mier, expareja de la periodista Melissa Martínez, le pidió matrimonio a Valentina Rendón, actual novia. El jugador uruguayo y Rendón pusieron fin a las especulaciones de los usuarios tras confirmar su compromiso y además anunciaron que están esperando su primer hijo juntos, hecho que ha causado revuelo en las redes sociales.

Cabe resaltar que aún sigue rondando la polémica en redes sociales sobre la separación entre el futbolista y Melissa Martínez, puesto que habría sido producto de una infidelidad. Ha pasado poco menos de un año y los fanáticos defienden a capa y espada a la periodista.

