Mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes, reveló duro mensaje que habría escrito antes de morir

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Díaz, hijo del reconocido cantante vallenato, causó una profunda conmoción en el mundo artístico y en sus seguidores. Sin embargo, es ahora, a través de las palabras de su madre, que podemos vislumbrar la fortaleza y la fe que lo acompañaron hasta el último momento de su vida.

En medio del profundo dolor que embarga a la familia Díaz, una nueva revelación ha conmovido a los seguidores del legado musical de Diomedes Díaz.

Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel Díaz, ha compartido un desgarrador mensaje que su hijo habría escrito antes de su partida, dejando al descubierto sus más íntimos pensamientos y sentimientos en medio de su lucha contra la enfermedad.

Desgarrador mensaje que habría escrito antes de morir

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Yolanda Rincón compartió el escrito de su hijo, un testimonio conmovedor que refleja la profunda conexión espiritual que había desarrollado Miguel Ángel durante su batalla contra la enfermedad.

Con una imagen del hijo de Diomedes Díaz acompañado de su progenitora, se leyó un texto en el que él se despedía de sus fanáticos.

“Un saludo para todas y cada una de las personas que junto con mi mamá y familia oraron por un milagro de sanidad para mi vida, gracias a ello hoy soy un bendecido al encontrarme en estos momentos al lado de mi padre celestial. No estén tristes porque Dios sí nos escuchó el milagro y hecho está, ya acá no tengo dolor, solo su amor infinito, salvación y vida eterna”, se lee en una parte del mensaje.

Y se agrega: “Ma le pidió a mi salvador que decidiera lo que fuera mejor para mí que él conocía mi corazón y todo mi sufrimiento, ya que ella no quería verme sufrir más, y como buen padre él escogió lo mejor para mí, pues su palabra dice: ‘yo soy el camino la verdad y la vida y todo aquel que en mí cree aunque este muerto vivirá’. Ahora solo me resta decirles que el regalo más valioso que tenemos se llama vida, disfruten el día a día porque el pasado no regresa y el futuro es incierto”.