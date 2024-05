Miguel Bueno, todo un galán: Ornella reveló lo que le dijo tras besarla en La Casa de los Famosos

El domingo pasado, se llevó a cabo una electrizante gala de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia. Ornella Sierra se convirtió en la decimoséptima eliminada del reality del Canal RCN y la app de ViX, luego de recibir el 14.20% de los votos. Antes de su salida, la creadora de contenido barranquillera recibió un beso por parte de Miguel Bueno.

El cantautor paisa, de 22 años, fue invitado por 'El Jefe' para visitar a sus excompañeros. Pantera, Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo, Sebastián González, Alfredo Redes, Miguel Melfi, Karen Sevillano y la propia Ornella tuvieron que quedarse 'congelados' durante la estadía de Bueno.

El hermano menor de Pipe Bueno llegó con regalos y sorpresas a la Casa. Cuando fue a saludar a Ornella, le pidió que se quedara muy quieta para evitar cualquier tipo de sanción por parte del mandamás de la producción. Fue entonces cuando decidió darle un beso; acto que llenó de emoción a la atlanticense. Además, le dio una rosa y provocó todo tipo de comentarios.

"Cuando ingresó Miguel Bueno, yo tenía nervios, porque yo le decía a las cámaras que me parecía divino y que me encantaba. Cuando me dio el beso yo quedé tiesa", señaló Sierra, en una conversación con 'Mañana Express', del Canal RCN.

¿Qué le dijo Miguel Bueno a Ornella Sierra después del beso?

"Yo nunca imaginé que fuese a salir tan rápido, entonces yo pensaba que podría pasar algo entre nosotros. Yo tampoco pensé que iba a salir tan rápido, porque él me dijo que nos veíamos afuera de la Casa. Casi que salgo detrás de él", reveló la reconocida influenciadora.

Pues bien, resta esperar si Bueno cumple lo dicho y organiza un encuentro con Sierra.

¿Cómo ver La Casa de los Famosos Colombia?

Sintoniza La Casa de los Famosos Colombia todas las noches en el Canal RCN y disfruta del acceso en vivo las 24 horas mediante la app de ViX.