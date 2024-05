Ornella Sierra sorprendió a Miguel Bueno con un cambio de look extremo: video

El domingo pasado, Ornella Sierra se convirtió en la decimoséptima eliminada de La Casa de los Famosos Colombia. La influenciadora barranquillera, de 23 años, lamentó su salida del reality del Canal RCN y la app de ViX; sin embargo, agradeció todas las enseñanzas que recibió durante los 105 días que estuvo en competencia. Asimismo, se mostró ilusionada por rencontrarse con Miguel Bueno.

Sierra y Bueno compartieron 24 días en la Casa. En ese tiempo, se les notó la 'química' y el cantautor paisa reveló su atracción por ella mientras estuvo en el 'loft'. El día de la gala de eliminación, el intérprete de 'Escándalo' y 'Arroz con coco' se reencontró con sus excompañeros, por una invitación que le extendió 'El Jefe'.

El hermano menor de Pipe Bueno aprovechó su corta estadía para acercarse a la creadora de contenido atlanticense. Sierra, quien estaba 'congelada' por orden del mandamás de la producción, se emocionó cuando vio a Miguel. El artista nacido en Medellín, de 22 años, decidió darle un beso y regalarle una rosa. Horas después de este encuentro, el público votó y Sierra tuvo que abandonar la Casa.

La cita que tuvieron Miguel Bueno y Ornella Sierra

Bueno le pidió a Sierra que se vieran una vez ella saliera de la competencia. "Cuando ingresó Miguel Bueno, yo tenía nervios, porque yo le decía a las cámaras que me parecía divino y que me encantaba. Cuando me dio el beso yo quedé tiesa", contó la influenciadora en 'Mañana Express', del Canal RCN.

"Yo nunca imaginé que fuese a salir tan rápido, entonces yo pensaba que podría pasar algo entre nosotros. Yo tampoco pensé que iba a salir tan rápido, porque él me dijo que nos veíamos afuera de la Casa. Casi que salgo detrás de él", complementó Sierra.

Pues bien, Bueno cumplió lo prometido y se vieron en una peluquería. El estilista Víctor Ocampo se encargó de cambiarle el look a Sierra, en presencia del antioqueño.

Ornella Sierra cambió de look y sorprendió a Miguel Bueno: video