Karen y La Segura tuvieron fuerte cruce en La Casa de los Famosos: "usted no me esté callando"

Con el correr de los días, la tensión y las discusiones en La Casa de los Famosos se siguen haciendo sentir. En esta oportunidad, las dos creadoras de contenido, La Segura y Karen Sevillano, tuvieron un fuerte cruce por cuenta de las actividades que realizan otras personas en la casa.

La discusión se dio por cuenta del desorden que se maneja en el cuarto Infierno. Allí, Sevillano lanzó algunas palabras donde mencionó a Ornella Sierra.

En ese momento, La Segura, que se encontraba en el cuarto, salió en defensa de Sierra y dijo: "Ornella está lavando los platos, algo que usted no hizo, así que cállese y arregle eso", refiriéndose a Karen.

Tras escuchar estas palabras, Karen saltó de inmediato y le pidió que no la mandara a callar. "Lo que ella no hace, también lo hago yo y nadie dice nada, así que no me mande callar".

Karen se exaltó con La Segura

"Ornella no hace aquí ni mi... y me vienen a callar a mí, que tal", agregó Karen en un tono alto.

La discusión pasó a mayores, por lo que La Segura pidió que no le hablara así. Acto seguido, Karen dijo "usted tampoco me vuelva a callar así".

Karen y La Segura se reconciliaron

Poco después la creadora de contenido aprovechó para buscar a la Segura, quien se encontraba en el cuarto del líder y al encontrarla allí se le puso al lado y le pidió que no se pelearan más.

En medio de su reconciliación, la Segura le aconsejó a Karen que pidiera una cita con el psicólogo de la casa y no se guardara todo lo que estaba sintiendo. Karen le aceptó que le está costando mucho estar en el reality.

Las dos creadoras se disculparon y siguieron con la convivencia en la casa que se ha tornado realmente difícil para algunos participantes.