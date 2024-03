Bomba de tiempo: ¿Por qué cada vez hay menos bebés en Colombia?

En el 2023 el DANE reportó una importante disminución en la tasa de natalidad, a través de un estudio que hizo la misma entidad reveló que la causa de que no hubiera muchos nacimientos o nuevos bebés en los hogares colombianos se debía a la subida de los precios en la vida diaria, por lo que era difícil sostener los gastos de una nueva vida.

El DANE reportó una disminución del 11% en la tasa de natalidad para el año 2023, cifra que alertó a las personas sobre cuál sería la causa de que ya no estén naciendo nuevas vidas en el país. Ahora, en la actualidad, vuelve a ser tendencia la misma discusión acerca de por qué cada vez son menos los bebés que nacen en Colombia, cuáles son las causas, y, además, qué consecuencias puede traer esto a la economía de la nación.

¿Por qué cada vez son menos los bebés que nacen en Colombia?

Una de las principales causas de que cada vez sean menos los bebés que nacen en Colombia es la falta de interés de la población joven por formar una familia con hijos, ahora, la tendencia de los hogares modernos consiste en adoptar mascotas que cumplan el rol de un ‘hijo’ dentro de la casa, de hecho, es considerado de esta manera.

Si bien la proyección de los jóvenes ha cambiado en los últimos años, se ha investigado cuáles serían las causas de esa drástica decisión de no querer tener hijos. Lo anterior ha sido aclarado por la misma población, quienes han manifestado que “para tener una vida digna no alcanza” y reclaman que, si no alcanza para ellos mismos, mucho menos para una nueva vida.

¿Qué consecuencias puede traer que no nazcan bebés en Colombia?

Las cifras son claras, cada vez son más las familias que deciden no tener hijos en Colombia. El DANE también afirmó que la disminución de la tasa de natalidad que se vive actualmente, no se presentaba desde hace diez años, lo cual genera inquietud en las autoridades que empiezan a preguntarse cuáles serán las consecuencias de la ausencia de recién nacidos en el país.

La curva de nacimientos empezó a caer desde el año 2021, a partir de ahí se ha visto cómo cada vez disminuye más la cifra de recién nacidos en el país. Según expertos en economía, es preocupante que las familias actuales no consideren tener hijos debido al impacto socioeconómico que esto está empezando a representar, por ejemplo, la producción de las distintas empresas en el país, ya que eventualmente solo se contará con una población envejecida que no esté en la capacidad de seguir trabajando.

La disminución de bebés en Colombia no es más que un dolor de cabeza para el gobierno, bien se sabe que la población juvenil mueve una importante cantidad de dinero dentro de la economía y su ausencia representará un gran vacío. Además, al no haber jóvenes que trabajen se verá una disminución de compra de bienes, es decir, será una cadena en la que terminará involucrando todos los ámbitos de la estructura social y la economía del país.