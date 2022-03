¿Por qué razón hay personas que llegan tarde a todas partes?

La puntualidad no es el fuerte de muchas personas. Hay gente que está acostumbrada a llegar con tiempo a todo lugar, pero hay otra que está en el espectro completamente opuesto y siempre llega tarde a cualquier cita o compromiso que tenga.

Hay algunas razones detrás de esto, principalmente tienen que ver con el lado psicológico de las personas.

La psicoterapeuta Rana Khan explica que hay muchas razones por las que las personas caen en este hábito. "Generalmente la gente suele culpar a la pereza o a la falta de motivación, pero hay algo más profundo: el miedo. La evasión. Cuando las personas llegan tarde es porque tratan de huir de algo que les da miedo el mayor tiempo posible. El miedo es una emoción poderosa y nos resulta familiar a muchos de nosotros".

Programar en exceso

En 'New York Post', la psicoterapeuta Somia Zaman apunta a la extraversión más que al miedo: "Cuando las personas llegan tarde no es que estén tratando de hacerlo deliberadamente o que no les importen los sentimientos de las otras personas, sino que son optimistas natas y creen que pueden hacer todos los planes de sus apretadas agendas con éxito. Son lo que se llama 'programadores excesivos'".

Crianza

Hay gente tardona porque sus padres lo eran, es decir, ha normalizado ese rasgo. Otras veces han convertido la tardanza en una marca personal, y ni siquiera se molestan en tratar de llegar a tiempo porque saben que eso no es lo que la gente espera de ellos.

Reloj interno

Según un estudio de la Universidad de Washington, la tardanza crónica puede originarse por lo que se denomina memoria prospectiva basada en el tiempo (es aquella capacidad que permite recordar cosas que hacer en determinado momento). En la investigación, los participantes tenían que completar una tarea antes de que se les agotase el tiempo, y podían mirar el reloj para ver cuánto faltaba. La conclusión a la que llegaron es que algunas personas son más capaces de regular su cronómetro interno, mientras que otras lo tienen potencialmente defectuoso.