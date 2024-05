¡Un dineral! Esto cuesta ser vecino de Silvestre Dangond en Santa Marta

Durante los últimos días, Silvestre Dangond se ha convertido en tendencia nacional, esto teniendo en cuenta el gran concierto que hizo el guajiro en la ciudad de Bogotá, haciendo que la capital de la República viviera uno de los mejores eventos musicales del 2024, pues así lo han catalogado varios seguidores.

Sin embargo, en esta oportunidad, Silvestre Dangond no es noticia por su gira musical denominada ‘Llegó el poder’, sino por el nuevo negocio que estaría por lanzar el cantante, el cual estará en una de las ciudades más importantes de Colombia y que tiene un número relevante de turistas durante todo el año.

Nuevo negocio de Silvestre Dangond en Santa Marta

En esta oportunidad, Silvestre Dangond incursionó en un proyecto inmobiliario en Santa Marta, exactamente en el Rodadero. El inmueble se llamará ‘LunaMar’ y estará ubicado en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, haciendo que sea uno de los edificios más llamativos para todos los ciudadanos.

Según se ha podido conocer, el edificio contará con varios apartamentos. El primero de ellos será de una habitación y tendrá un precio aproximado de $348.050.560 pesos colombianos, mientras que la de dos habitaciones tendrá un valor de $667.550.900 aproximadamente.

Además, el edificio contará con piscina para niños, terraza, lobby, gimnasio, sauna, jacuzzi, dos piscinas para adultos, spa, juegos infantiles, entre otros, convirtiéndose en uno de los apartamentos más lujos y exclusivo que tendrá Santa Marta, pues también contarán con una vista espectacular frente al mar.

Razones por las que Silvestre Dangond incursionó en inmuebles

En conversaciones con Infobae, el cantante vallenato hizo referencia a la razón por la que incursiono en este negocio, dejando claro que es importante tener otros ingresos, además afirmó que tomó la decisión de construir en Santa Marta por lo que representa la ciudad en el turismo y su tranquilidad.

“La música me lo ha dado todo, sin embargo, todo cambia y espero no verme obligado a lanzar éxitos para poder sobrevivir (…) Creo en el crecimiento exponencial de Santa Marta, es una ciudad que lo tiene todo, mar, tranquilidad, todo lo que representa Lunamar para mí, por eso le puse ese nombre, inspirado en todo lo que me genera, en lo personal estar allí”, aseguró el cantante.