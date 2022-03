Por un error en el postre, Jair Romero fue eliminado de MasterChef Celebrity

Este martes otro participante se despidió de la cocina más famosa del mundo. A Jair Romero un postre no le jugó una buena pasada en el reto de eliminación y tuvo que abandonar MasterChef Celebrity Colombia.

A la prueba por continuar en la competencia llegaron Carolina Gómez, Aco, Ramiro Meneses, Carlos Báez, Tostao y Jair Moreno, quienes debían deleitar a los jurados preparando en 60 minutos un plato libre donde la crema de leche fuera la protagonista.

Carolina decidió hacer una sopa de papa criolla, Carlos quiso preparar un postre relleno, Aco un postre de capas, Tostao se fue por un arroz con pechuga y champiñones, Aída se animó por un arroz con leche y Jair un postre con el que esperaba no correr riesgos.

Sin embargo, aunque su sabor y emplatado fueron halagados, Jair cometió errores que no le permitieron conseguir la consistencia adecuada. La gelatina no cuajó, la galleta no estaba bien triturada y el mascarpone no estaba en su punto. Esto le costó su salida del programa.

En medio de lágrimas y abrazos, el actor dijo adiós a la competencia y en un video en su cuenta de Instagram agradeció su paso por MasterChef Celebrity Colombia.

“Después de mucho tiempo de estar expuesto a la televisión, Masterchef definitivamente fue un viaje maravilloso”, dijo.

Jair agregó que conoció a “personas estupendas. A todos los llevo en mi corazón. Salgo feliz de la mejor cocina del mundo. Gracias por la oportunidad MasterChef Celebrity, Canal RCN”.

