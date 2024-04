Diana Ángel estalló contra Martha Isabel por broma dentro de la Casa de los Famosos

Martha Isabel Bolaños sigue generando cada vez más polémica dentro de la Casa de los Famosos, pues cada día que pasa tiene un agarrón con uno de los participantes, haciendo que se pierda la tranquilidad dentro de la casa y generando malestar entre los demás integrantes, quienes en el confesionario expresan su disgusto.

En esta oportunidad, Martha Isabel Bolaños tuvo un fuerte cruce de palabras con Diana Ángel, luego de que la caleña intentara bromear con Diana, quien no se aguantó la broma de la actriz y se tomó los hechos personales, haciendo que otros miembros de la casa hablaran de lo acontecido entre las famosas.

Fuerte cruce de palabras entre Diana Ángel y Martha Isabel Bolaños

Los hechos se presentaron luego de que Martha Isabel Bolaños pusiera unas pestañas postizas en forma de bigotes en la imagen de nominada de Diana Ángel, lo que generó el malestar de la actriz, quien no vio con buenos ojos la acción de la caleña, que dejó claro que simplemente se trató de pequeña broma.

“Yo lo sentí personal. Fue una reacción de mi ego, una reacción de la razón por qué se mete conmigo. Yo no le hice nada”, fueron las palabras de Diana Ángel tras la broma que le hizo Martha Isabel Bolaños en la foto de nominados dentro del reality.

Una de las personas que saltó por lo sucedido fue Karen Sevillano, quien desde el principio del reality ha dejado ver su malestar por algunas actitudes de la actriz, con quien ha tenido varios encontrones, haciendo que se pierda la armonía dentro de la casa más famosa de Colombia.

Fuerte discusión entre La Segura y Martha Isabel Bolaños

En medio del desayuno que vivieron ‘La Segura’, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago, Omar Murillo y Tania Valencia se presentó una fuerte discusión, luego de que la creadora de contenido y la actriz pusieran sobre la mesa el premio de 400 millones de pesos que se lleva el ganador del concurso.

La conversación comenzó a subir el tono tras las declaraciones de Martha Isabel, quien afirmó que La Segura se hacía la víctima para tener algunos beneficios dentro de la producción del Canal RCN, a lo que la creadora de contenido contestó sin pelos en la lengua.

“No, Martha, no me hago la víctima. En ningún momento me he hecho la víctima, creo que soy una de las personas a la que menos, en esta casa, porque si yo quisiera me pegaría de muchas cosas para hacerme la víctima y no lo hago. Yo respondo a lo que vos decís, o vos respondés a lo que yo digo. Ese día yo me sentí vulnerable y tanto así fue como a mí se me iban a salir las lágrimas y yo, de una, dije: ‘no puedo llorar, porque es que yo no le regalo mis lágrimas a cualquier persona’”, aseguró.

Además, agregó: “Vos sos una persona, como vos misma lo dijiste, egoísta. Lo dijiste con mucho orgullo, sos una persona egoísta. Y capaz que como vos estás acá ansiada y lamiéndote por los 400 millones de pesos y por ganar, y diciendo que vas a sacarnos y que tienes que sacarnos a nosotras dos como sea”.