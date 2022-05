Las pruebas de la Policía contra las mujeres más buscadas por hurto con escopolamina

Luego de que se conocieran los constantes casos de hurto con sustancias toxicas, como escopolamina, que se vienen presentando en Bogotá, las autoridades lograron identificar a las diez las mujeres que figuran como presuntas responsables de los hechos.

Además de esto, también se conocieron videos grabados por cámaras de seguridad de varios sectores en la ciudad, en los que se logra evidenciar el actuar criminal de las implicadas.

El modus operandi de las mujeres del cartel de la escopolamina

En uno de los videos que tiene la Policía se logra ver cómo un hombre, en compañía de tres mujeres, llegan a una casa en la que presuntamente le suministran una sustancia tóxica.

Tiempo después, sin importarles quedar en los registros de las cámaras, las mujeres se retiran del inmueble con maletines llenos de dinero en efectivo y algunas pertenencias de la víctima.

Otro caso de asalto ocurrió fue protagonizado por un hombre que también llega a su vivienda en compañía de varias mujeres que conoció en un sitio de rumba.

Los seguimientos y el testimonio de la víctima indican que hacen parte del cartel de las más buscadas por escopolamina y por quienes las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos.

“Hemos ya recibido en total 85 llamadas. Lógicamente tenemos que hacer un proceso de depuración, verificación”, indicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cabe mencionar que no es solo en las noches que estas mujeres hacen de las suyas. Otro video en poder de las autoridades deja ver cuando, a plena luz del día, las mujeres se le acercaron a un hombre para pedirle una indicación sobre una dirección.

“Era de día, eran como las cinco de la tarde cuando dos mujeres llegan y me preguntan por una dirección, me muestran un papel sobre una IPS y se me borró el casete”, afirmó la víctima.

En el hospital, las pruebas toxicológicas confirmaron que al sujeto le habían suministrado una droga. “Que no hizo tanto daño porque no fue en una gran cantidad y que al parecer fue algo que aspiré”.

Las mujeres le robaron dinero en efectivo y también intentaron hacer varios retiros en cajeros automáticos con las tarjetas.

Vea también: Revelan el rostro de las mujeres que estarían detrás de robos en bares