Juan Daniel Oviedo se destapa: estas son sus principales propuestas para la Alcaldía de Bogotá

Después de terminar con una celebrada gestión en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo rechazó seguir colaborando en la entidad para la administración de Gustavo Petro, pero abrió la puerta a una posibilidad: la Alcaldía de Bogotá. En conversación con NoticiasRCN.com, el economista habló de sus planes para la capital del país y de las propuestas que pondrá en marcha este 2023 para llegar a la administración local con las firmas de los bogotanos.

Usted cambió Italia por Bogotá, pues se iba a estudiar a Europa al terminar su rol en el Dane, ¿por qué razón tomó esta decisión?

Yo tenía claro y siempre lo he dicho que los fortalecimientos institucionales se dan con relevos y era natural que con el fin de gobierno de Iván Duque iba a haber un relevo en mi gestión del Dane. Desde mediados de mi gestión yo dejé claro que después del Dane iba a venir una oportunidad muy importante de cumplir un sueño que siempre he tenido y es poder estimular mi aprendizaje en una nueva área de conocimiento, en este caso la historia del arte que me interesa mucho. Es un proyecto que viene aterrizándose desde 2014, haciendo investigaciones para poder hacer una maestría y un doctorado en la historia del arte en Florencia, Italia, incluso parte de mis ahorros para este proceso en el Dane estuvieron destinados para esto.

Cuanto termine la gestión comencé a organizar todo para irme en septiembre del 2022, pero al momento de la decisión de mi salida empecé a ver una manifestación muy especial de personas que se acercaban y me decían: 'oiga que bueno lo que usted está haciendo, que está mostrando una nueva faceta del servidor público en Colombia, una persona normal que se divierte, pero que quiere hacer su tarea lo mejor posible'. Ese sentimiento fue bastante inesperado porque no pensé que fuera algo tan efusivo.

Cuando se da la imposibilidad de continuar con el gobierno de Petro empiezo a reflexionar qué otras oportunidades de servicio público pueden estar cerca, ahí surgió el proceso de elecciones territoriales de octubre del 2023. En una entrevista me preguntaron qué quería hacer después y dije que intentaría un proceso de candidatura a la Alcaldía con propuestas y recolección de firmas y por eso el cambio de Italia por Bogotá.

Los ahorritos espero dejarlos quietos para lograr que, si no madura la candidatura, pueda ejercer esa opción futura hacia finales del próximo año, sino lo postergaría para 2027 o 2028, algo que me genera un sinsabor, pero lo intentaré.

Estoy cambiando un sueño por otro sueño en donde cambio el retorno individual por un retorno que tiene una función social importante. Yo quisiera dar un mensaje y es que el servicio público debe tener claro el interés colectivo que se está protegiendo, porque siempre hemos visto que las personas que avanzan en lo político comienzan a tener un énfasis más personal. Lo relevante es lograr un interés por la defensa de lo colectivo.

¿Qué de lo que aprendió en el Dane lo aplicaría a Bogotá?

El Dane me sirvió muchísimo para conocer mejor los contrastes de lo que somos como ciudad frente al centro del país. Yo planteaba que estaba interesado en reconocer que la Colombia urbana no es una zona, sino 23, que son las principales ciudades capitales del país. Lo que más me llama la atención de la capital es su factor pivote que tiene con el resto del país, desde el punto de vista económico, porque si la economía colombiana se resumiera en un vehículo de 4 ruedas, Bogotá sería una de ellas.

Si a Bogotá le va bien económicamente, estamos generando un retorno al país. Pero al mismo tiempo, la ciudad tiene una oportunidad muy importante de generación de empleo formal. Solamente una de cada 3 personas en Bogotá están en la informalidad, creo yo que la ciudad puede ser un laboratorio de equidad en donde podamos entender cómo Colombia puede crear a partir de lo que se desarrolle en Bogotá, siendo incluyentes con los indígenas, migrantes, comunidad LGBTIQ.

¿Qué es lo que más le gusta de Bogotá?

Lo que más me gusta de Bogotá es que el engranaje económico puede llevar a que lo que le pase a Bogotá le pase al país, si le va bien a Bogotá, le va bien a Colombia, pero, por otro lado, puede ser un ejemplo de un laboratorio de inclusión.

¿Qué planes tienes para Bogotá?

Yo he venido reflexionando desde el 8 de agosto y quisiera que fuera el proceso de campaña. Bogotá no está en una situación para decir que hay que cambiarlo todo, porque requiere la definición de unas prioridades. Yo he puesto sobre la mesa cinco temas que quisiera que en el proceso de recolección de firmas fueran discutidos. En mi orden son:

Movilidad: es un tema metropolitano, que no solo puede pensarse para Bogotá, sino sobre los cuellos de botella generados, por ejemplo, entre Bogotá y Soacha, Mosquera o Madrid y los municipios de Cundinamarca.

Seguridad ciudadana: es crítico en el momento de generar confianza en una visión común de lo que queremos para la ciudad.

Después de estos dos elementos que requieren un conjunto de estrategias más reflexionadas diferentes a lo tradicional, en el caso de la movilidad, como el pico y placa, y en el caso de seguridad con el tema policial. Hay otras cosas que pueden ajustarse a través de unas propuestas que más adelante vamos a poder compartir.

Empleabilidad: el tercer tema es el engranaje económico de Bogotá, que estuvo muy afectada por la pandemia y su recuperación ha estado rezagada en comparación con otras ciudades. Lo que proponemos es una estrategia de empleabilidad con formalización en Bogotá.

Pobreza: el choque que generó la pandemia sobre la distribución de ingresos en la capital fue supremamente fuerte y por eso hay que seguir fortaleciendo programas de Claudia López, de transferencias y de focalización e identificación de los nuevos pobres.

Convertir a Bogotá en un laboratorio de equidad en las siguientes dimensiones: migración, discapacitados, adultos mayores, indígenas, negros. Pensar en una política social de avanzada.

Nosotros queremos priorizar esos temas y hacer estrategias. Por ejemplo, en el tema de movilidad necesitamos que Bogotá crezca. Que se mueva más rápido, pero que sus ciudadanos se muevan menos. Si Bogotá es un mercado laboral proclive a la formalización laboral, deberíamos buscar definir cuáles son los incentivos para el sector empresarial que permita lograr el teletrabajo y que las personas se movilicen menos.

También lograr que cada localidad pueda tener una oferta integral de bienes públicos de esparcimiento, salud y educación para lograr que sus habitantes se muevan dentro de la misma y así eliminar las congestiones que se generan por tener un solo punto a donde la gente va a comer o hacer deporte.

La idea es que no solo recojamos firmas, sino también recoger ideas, que se construya en un documento muy sencillo, con unas ideas y pilares, que esté listo para 2023 para que en esos meses se logre el magnetismo de un equipo que puedan ser líderes alrededor de ello. No es lo que Oviedo haga, sino lo que un equipo y una ciudad estén dispuestos a hacer para sacar adelante esos ideales.

¿Bicitaxis y parrillero moto?: si o no y por qué

Nosotros tenemos que recordar que en el caso del bicitaxismo, la legislación está sujeta al régimen nacional, por ello hasta que el Ministerio de Transporte no se pronuncie con una regulación, allí hay un tema político importante. Pero también hay que pensar en la función de bienestar, pues los bicitaxis le prestan un servicio público con un pago, a las personas que no tienen servicios de alimentador para llegar al sistema de transporte masivo, pero a su vez se vuelve un sobrecosto a lo que gasta el ciudadano para movilizarse.

Algunas de las propuestas que estoy tratando de decantar es: uno podría lograr que el servicio público que los bicitaxistas se integren al sistema. Suponer que la tarjeta Tu Llave, que es física, migrara a ser digital y que aquellos bicitaxistas que quieran formalizarse entrando al sistema masivo, el sistema entre a remunerar eso. Esto no solo llevaría a que Bogotá pudiera tener un mapa claro de las demandas de transporte a través de sus redes accesorias, sino que ideas como esas van en línea con la propuesta incluyente.

Parrillero moto

El parrillero moto es la posición estratégica para cometer delitos, pero a su vez está asociado con unos ciudadanos que pueden usar dicho transporte. Hay que evaluar la relación beneficio costo de esta medida. Pueden existir horas y zonas focalizadas en donde la medida sea útil, pero en otras puede ser mejor no prohibirlo, hay que analizarlo.

La ciudad tiene que pensarse como una secuencia de ciudades en diferentes zanjas horarias. La propuesta es que Bogotá pueda ser una ciudad que se mueve con una infraestructura pública que funcione 24 horas.

Mejorar Bogotá matemáticamente

La ciudad ha hecho un avance muy importante en analizar datos. En Bogotá debe haber un Gobierno a ciencia cierta que aproveche la evidencia de los datos administrativos, para implementar estrategias.