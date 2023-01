Ojo: ladrones lanzan objetos para cerrar las vías en Bogotá y robar a sus víctimas

Como si fuera poca la inseguridad que se vive por estos días en la capital colombiana, los delincuentes cada vez se idean más estrategias para perjudicar a los ciudadanos que transitan con miedo por las principales vías de Bogotá.

Increíblemente se conoció un hecho que ocurrió en plena avenida Circunvalar en Bogotá. Delincuentes lanzan palos a las vías para hacer detener a los conductores y asaltarlos. Así le sucedió a una mujer, quien transitaba por esta importante vía de la capital colombiana y que fue asaltada por un grupo de ladrones que se escondían bajo las ramas.

A simple vista parecen ser un simples palos o pedazos de tronco que deben ser recogidos por departamento de limpieza, pero los ladrones se idearon una estrategia con estos elementos para poder asaltar a ciudadanos que transiten por estos lugares.

Estos palos o pedazos de troncos de árbol pueden ser un aviso de que justo ahí, se ocultan ladrones. Esto le ocurrió a una motociclista en plena avenida Circunvalar en Bogotá.

“En ese momento, cuando yo paro, se me tiran encima cuatro muchachos y me tumban de la moto. Me empezaron a pegar patadas en la espalda”, dijo la víctima que decidió ocultar su identidad.

La mujer intentó protegerse de los múltiples golpes que recibía, pero era imposible: “Uno de ellos me tomó del cabello, me puso un cuchillo en la garganta, me quitan la maleta y me empezaron a manosear por debajo de la blusa”.

La víctima logró llegar hasta el CAI de Monserrate a pedir ayuda, pero denunció la negligencia de los uniformados, quienes le aseguraron que frecuentemente suceden esta clase de hechos en ese lugar.

Por otro lado, las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para identificar a la banda delincuencial que viene utilizando esta modalidad para robar motocicletas en la capital colombiana.

Más información: Manifestaciones en Bogotá afectan la operación de Transmilenio por la avenida Caracas