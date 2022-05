Luis Ernesto Gómez renunció como jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá

Una noticia que pocos se esperaban se produjo este sábado en la tarde. Luis Ernesto Gómez renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, según lo dio a conocer el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy no puedo ignorar el momento crucial que vive nuestro país. Las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión. He renunciado a la Alcaldía Mayor de Bogotá”, aseguró en un video.

Durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, en la que trabajó de manera estrecha con la alcaldesa Claudia López, Gómez fue Jefe de Gabinete y Secretario de Gobierno.

“Me voy con la alegría de haber podido servirle a mi ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas y con toda la gratitud a mi amiga Claudia (López), por su confianza, por su cariño y por su trabajo incansable en Bogotá”, añadió.

Finalmente, Gómez resaltó el trabajo que hizo en la Alcaldía, asegurando que hoy en día Bogotá es una mejor ciudad y de mucho más desarrollo.

“Durante dos años y medio enfrentamos con las comunidades la crisis humanitaria y social de la pandemia. Día tras día transformamos a Bogotá en una ciudad que pone primero a quienes menos tienen y que da oportunidades de empleo a jóvenes y mujeres. Una ciudad que escoge el diálogo como primer camino para convivir”, concluyó.