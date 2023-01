‘‘Pretendían exterminar mi familia’’: papá del niño asesinado en atentado sicarial

Noticias RCN habló con el padre del menor que fue asesinado en el Norte de Bogotá por sicarios que dispararon al vehículo en el que se movilizaba con su familia, el padre pide a las autoridades que el crimen de su hijo no quede impune.

‘‘El llamado es a que no me dejen en visto que se pronuncien, que la institucionalidad esté presente, a bien hemos dado unos pasos, pero la celeridad no se ha visto’’.