"Haré lo posible para frenarlo": Rodrigo Lara sobre licitación del Corredor Verde

Este lunes 31 de julio inició la licitación para la construcción del Corredor Verde en Bogotá, un proyecto que busca reestructurar la carrera séptima, adaptando un espacio dispuesto al sistema de TransMilenio y de vías peatonales.

Pese a que ha generado gran controversia y a que muchos políticos intentaron frenar esta iniciativa, la alcaldesa Claudia López logró su aprobación, lo cual indica que pronto se iniciarán las obras que están destinadas para ser terminadas en cinco años.

¿Qué piensa el candidato Rodrigo Lara sobre el Corredor Verde?

En primer lugar, el candidato calificó como "terrible" esta propuesta, señalando que los anteriores mandatarios han vendido la idea de que el TransMilenio opera igual que un metro o un tranvía. Sin embargo, este sistema de buses no solo implicaría mayores costos de mantenimiento sino que también requeriría el doble de tiempo de desplazamiento.

"No hay ninguna ciudad de este tamaño y con el presupuesto de Bogotá que haya pretendido sustituir una red de metros por una red de buses pegados (...) TransMilenio por la carrera séptima es un capricho de la alcaldesa Claudia López", aclaró Lara.

Otro de los argumentos por los cuales el candidato rechaza el proyecto es por la eliminación de dos carriles para vehículos particulares a lo largo de 65 cuadras que comprende esta vía, lo cual aumentaría las congestiones viales y los tiempos de desplazamiento significativamente.

"Eso no le va a ayudar a la gente. Por el contrario, va a mejorar el negocio de unos poquitos", señaló el excongresista haciendo referencia a las empresas privadas que administran el sistema de transporte de Bogotá.

"Haré todo lo que sea necesario para suspender (...) la licitación con las acciones populares (ahora) o cuando sea acalde la frenaré", argumentó el candidato.

Por otra parte, a Lara le genera gran preocupación la realización simultánea de tres grandes obras: TransMilenio por la carrera 68, la Primera Línea del Metro y el Corredor Verde. Ante esto aseguró: "Cuando digo 'no', es 'no'. Yo ya tumbé el primer TransMilenio por la séptima", insistiendo en que hará lo que esté en sus manos para frenar la iniciativa.

En cuanto al presupuesto destinado para el sistema de transporte, Lara aseguró que no construirá una troncal más de buses pesados y que ese presupuesto lo destinará a mejorar el servicio que se presta actualmente mientras se termina de construir el Metro de Bogotá.

Para la carrera séptima, el candidato ve completamente viable la instauración de un tranvía no solo porque representaría un gran avance y desarrollo para la ciudad, sino que además reduciría los costos de mantenimiento con respecto a un sistema de buses.

Con respecto al uso de vehículo particular, el candidato reiteró que no modificará el Pico y Placa ni demás restricciones, puesto que no estaría dispuesto a ejercer el "autoritarismo" que tiene el gobierno actual contra los conductores.

"Voy a impedir a como de lugar ese contrato del TransMilenio por la séptima", concluyó Lara.