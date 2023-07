La casa en la que vivió Angélica Lozano de niña: una historia de superación

La senadora Angélica Lozano, quien recientemente estuvo peleando la presidencia del Congreso de la República, estuvo en Noticias RCN hablando sobre distintos aspectos de su carrera en la política, su apreciación sobre las candidaturas a la Alcaldía de Bogotá, entre otras cosas, pero una que no pasa desapercibido es que nos mostró la casa en la que vivió toda su infancia.

Bienvenido a mi barrio: Angélica Lozano en Noticias RCN

En una conversación con José Manuel Acevedo, la senadora quiso mostrar parte del barrio en el que creció. Se trata del barrio El Progreso de la localidad Mártires, en Bogotá.

“Aquí crecí, esta es mi casa de infancia. Toda la esquinera que ahora tiene un montón de locales. Aquí fue donde yo hice primaria, donde crecí”.

Reveló que “estudió en todos los colegios del sector”, pero no porque fuese desaplicada o indisciplinada para que la tuvieran que expulsar, sino porque “mi mamá me cambiaba de colegio, entonces pasé por 11 instituciones en mi vida académica”.

¿Qué soñaba ser Angélica Lozano en su infancia?

En entrevista con José Manuel Acevedo, le confesó que en su niñez soñaba con hacer, nada más y nada menos que periodismo. Su abuelo fue quien más influyó:

“Medios. Yo escuchaba radio desde chiquita, aprendí a leer y mi abuelo todos los días leía El Tiempo, él jugaba y tarareaba; entonces leía con él el periódico, oía la radio, y me gusta lo que ustedes hacen”.

¿Dónde se ve Angélica Lozano para 2026?

Reveló que el actual será su último periodo en el Congreso de la República, aunque, al parecer, no espera salir del todo de las labores políticas.

“Me he formado, fui alcaldesa de Chapinero y gracias a que me fue bien he podido tener una carrera. Creo que este es mi último periodo en el Congreso y mi labor ha sido impulsar relevos, gente de todas las regiones, de Bogotá; trabajar en equipo, quiero estar en algún Gobierno alternativo, pero también quiero parar, formarme y estar en el sector privado. Trabajé en Naciones Unidas y me hizo muy feliz ese trabajo”.

¿Quién es Angélica Lozano?

Angélica Lozano nación en Bogotá el 7 de mayo de 1976, es abogada egresada de la Universidad de la Sabana y cuenta con un magister en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Entre otras cosas, fue concejal de Bogotá, consultora de Naciones Unidas, alcaldesa local de Chapinero, y asesora de dos senadores: Ingrid Betancourt y Antonio Navarro Wolff.