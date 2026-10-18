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Polémica en Antioquia: adulto mayor habría sido rechazado en un bus por llevar a su perro

Tras la difusión del video, la empresa Transoriente, a la que pertenece el vehículo, se pronunció mediante un comunicado oficial.

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
01:16 p. m.
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Noticias RCN conoció un caso que ha generado comentarios en redes sociales y que involucra a un adulto mayor en el municipio de El Santuario, Antioquia.

Adulto mayor habría sido impedido de viajar en bus junto a su perro

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Al parecer, al hombre le habrían negado la posibilidad de abordar un bus intermunicipal porque pretendía viajar en compañía de su perro.

Las imágenes conocidas por este medio muestran el momento en que el adulto mayor espera sentado junto a su mascota en una parada de bus, hasta que aparece quien sería el conductor del vehículo.

Cuando el trabajador se acerca, el hombre le pregunta cuánto cuesta el pasaje hasta determinado destino. Sin embargo, el conductor le responde que no puede transportarlo si viaja con el perro.

Tras la difusión del video, la empresa Transoriente, a la que pertenece el vehículo, se pronunció mediante un comunicado oficial en el que se refirió a los comentarios de usuarios en redes sociales sobre lo ocurrido.

La compañía manifestó su compromiso con el respeto y la atención digna de todos sus pasajeros, especialmente de los adultos mayores, y reconoció la importancia del vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía.

Se pronunció la empresa de transporte

“En TRANSORIENTE creemos que viajar es mucho más que desplazarse de un lugar a otro: es conectar personas, familias, historias y destinos”, señaló la empresa en el documento.

Asimismo, informó que inició una verificación interna para conocer las circunstancias del caso y establecer si se actuó conforme a sus procedimientos y a la normativa aplicable.

La compañía también aseguró que esta situación representa una oportunidad para fortalecer sus políticas y protocolos relacionados con el transporte responsable de animales de compañía.

“Queremos trabajar para que nuestros pasajeros cuenten con información clara, orientación oportuna y mejores condiciones para viajar junto a sus mascotas, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad, salubridad, comodidad y tranquilidad”, indicó Transoriente.

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