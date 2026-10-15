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Capturan al hombre que habría abusado sexualmente a una adulta mayor en Antioquia

El caso se conoció públicamente luego de que la mujer de 83 años ingresara al servicio de urgencias del municipio.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
07:59 a. m.
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Las autoridades capturaron a un hombre de 47 años señalado como presunto responsable del abuso sexual de una adulta mayor de 83 años en el municipio de La Unión, Antioquia. El detenido fue ubicado en Santa Rosa de Osos tras un seguimiento realizado por las autoridades a partir de la denuncia de la víctima y el análisis de cámaras de seguridad.

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Según la información conocida, los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre en La Unión, en el oriente antioqueño. Desde entonces, la Policía adelantó labores investigativas que permitieron identificar un vehículo que habría estado involucrado en el caso, pieza clave para dar con el paradero del presunto agresor.

Seguimiento de cámaras permitió la captura

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona fueron fundamentales para reconstruir la ruta del vehículo y establecer su ubicación en el municipio de Santa Rosa de Osos, al norte del departamento.

Hasta ese lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional, que hicieron efectiva la captura de Wilmar Alonso García, de 47 años, quien ahora deberá responder ante la justicia por el delito de acceso carnal violento.

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Las autoridades calificaron el caso como un crimen “atroz, cobarde y repudiable” y manifestaron su expectativa de que se imponga una condena ejemplar contra el presunto responsable.

La denuncia de la víctima fue clave

El caso se conoció públicamente luego de que la mujer de 83 años ingresara al servicio de urgencias del municipio de La Unión tras la presunta agresión sexual.

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De acuerdo con las autoridades, la denuncia presentada por la víctima y la identificación del vehículo presuntamente relacionado con los hechos fueron determinantes para orientar la investigación y lograr la captura del señalado agresor.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad y la dignidad humana, especialmente cuando las víctimas sean personas en condición de vulnerabilidad. Entretanto, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra.

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