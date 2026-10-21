El inesperado cambio estético en prisión de alias Pichi, el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’

Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi o el Pablo Escobar de Bucaramanga, es uno de los capos más peligrosos que está tras las rejas. Tiene más de 20 años de antecedentes delincuenciales e hizo parte del grupo narcotraficante Los Colosos.

Se conoció el antes y el después de este peligroso criminal. Las dos imágenes ponen su apariencia en el centro de una nueva historia revelada en exclusiva por Noticias RCN.

Fotos del antes y después

Se revelaron las autorizaciones del Inpec relacionadas con el ingreso de personal médico e insumos para la atención de ‘Pichi’, quien está recluido en la cárcel de La Dorada en Caldas.

El inventario es contundente y se mencionan 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros productos destinados a tratamientos dermatológicos o estéticos. Camargo habría querido modificar por completo su aspecto.

Sumado a ello, se precisan cuáles fueron los elementos médicos que fueron ingresados: monitor multiparámetros, cánulas nasales, cilindros portátiles, máscaras laríngeas, ácido hialurónico y mentonera, entre otros.

En uno de los documentos, fechado el 25 de mayo de 2026 y firmado por el mayor Edgar Iván Pérez, director del penal, se autorizó el ingreso del personal médico para una valoración clínica de dermatología.

Las dudas que genera este caso

Un mes después, en el segundo informe se refiere al ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería: “Se autoriza el ingreso para la realización de atención integral a Camargo Ríos Oscar, conformidad con las disposiciones y protocolos institucionales vigentes en atención a solicitud realizada por la profesional Susana Camacho, del enlace de aseguramiento en salud pública”.

Volviendo a las fotos, la primera es la reseña de diciembre de 2024, cuando ‘Pichi’ apareció con el cabello corto, bigote y una barba apenas incipiente. En cambio, en la imagen después de la cirugía, se vio con cabello largo, barba delineada y abundante, y su rostro tiene más volumen.

Con este nuevo escándalo surgen varias preguntas, tales como saber ¿Cuál era la justificación médica. ¿Qué procedimientos se realizaron? ¿Y qué controles ejerció el Inpec?

Si bien las fotografías por sí solas no permiten establecer la causa del cambio físico de ‘Pichi’, muestran un antes y un después inquietante.