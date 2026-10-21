CANAL RCN
Colombia Video

El inesperado cambio estético en prisión de alias Pichi, el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’

Noticias RCN revela en exclusiva los detalles del procedimiento que le habrían realizado a este temido criminal.

María Fernanda Correa

octubre 21 de 2026
01:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi o el Pablo Escobar de Bucaramanga, es uno de los capos más peligrosos que está tras las rejas. Tiene más de 20 años de antecedentes delincuenciales e hizo parte del grupo narcotraficante Los Colosos.

Alias ‘Píchi’ fue condenado a 52 años de prisión
RELACIONADO

Alias ‘Píchi’ fue condenado a 52 años de prisión

Se conoció el antes y el después de este peligroso criminal. Las dos imágenes ponen su apariencia en el centro de una nueva historia revelada en exclusiva por Noticias RCN.

Fotos del antes y después

Se revelaron las autorizaciones del Inpec relacionadas con el ingreso de personal médico e insumos para la atención de ‘Pichi’, quien está recluido en la cárcel de La Dorada en Caldas.

El inventario es contundente y se mencionan 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros productos destinados a tratamientos dermatológicos o estéticos. Camargo habría querido modificar por completo su aspecto.

Sumado a ello, se precisan cuáles fueron los elementos médicos que fueron ingresados: monitor multiparámetros, cánulas nasales, cilindros portátiles, máscaras laríngeas, ácido hialurónico y mentonera, entre otros.

En uno de los documentos, fechado el 25 de mayo de 2026 y firmado por el mayor Edgar Iván Pérez, director del penal, se autorizó el ingreso del personal médico para una valoración clínica de dermatología.

Las dudas que genera este caso

Un mes después, en el segundo informe se refiere al ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería: “Se autoriza el ingreso para la realización de atención integral a Camargo Ríos Oscar, conformidad con las disposiciones y protocolos institucionales vigentes en atención a solicitud realizada por la profesional Susana Camacho, del enlace de aseguramiento en salud pública”.

Mujer embistió varias veces un vehículo con niños a bordo: la enviaron a la cárcel
RELACIONADO

Mujer embistió varias veces un vehículo con niños a bordo: la enviaron a la cárcel

Volviendo a las fotos, la primera es la reseña de diciembre de 2024, cuando ‘Pichi’ apareció con el cabello corto, bigote y una barba apenas incipiente. En cambio, en la imagen después de la cirugía, se vio con cabello largo, barba delineada y abundante, y su rostro tiene más volumen.

Con este nuevo escándalo surgen varias preguntas, tales como saber ¿Cuál era la justificación médica. ¿Qué procedimientos se realizaron? ¿Y qué controles ejerció el Inpec?

Si bien las fotografías por sí solas no permiten establecer la causa del cambio físico de ‘Pichi’, muestran un antes y un después inquietante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía pide investigar a congresistas mencionados en chats sobre el atentado contra Miguel Uribe

Abelardo de la Espriella

“Parte de las tradiciones”: Armada sobre el brindis del presidente con integrantes de la Cúpula Militar

Presupuesto General de la Nación

¿Se cayó el Presupuesto General de la Nación? El error de trámite que desató la polémica

Otras Noticias

Terremoto

Fuerte sismo en Filipinas de magnitud 5,2 se reportó este miércoles 21 de octubre

El temblor se registró a 10 kilómetros de profundidad. Estos son los detalles.

Fútbol Profesional Colombiano

Alberto Gamero lanzó advertencia contra Juan Cuadrado: el propio jugador lo reveló

El nuevo refuerzo del cuadro azul fue claro con el mensaje del DT.

Pensiones

Colombianos con pocas semanas cotizadas de pensión podrán acceder a subsidio: de esto se trata

Spotify

Fin a los trucos: Spotify pedirá verificación a través de código QR para planes familiares

Cuidado personal

¿Cómo saber cuándo un procedimiento estético en el rostro es seguro?